Al salir ayer de una reunión en la Secretaría de Gobernación, que se extendió por casi ocho horas, y a la cual acudió Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, Laura Cázares, integrante del colectivo Desaparecidos de la costa y feminicidios de Michoacán, explicó que “hablaron de una mesa técnica … ya es como analizar concretamente las propuestas que se han presentado, y para nosotros proponer de manera más directa”. No obstante, apuntó que no se ha definido alguna fecha para ello.

Sobre planteamientos como el uso de la CURP como principal medio de identificación oficial, en busca de que ayude a la identificación de personas, Cázares consideró que sería un gasto innecesario, porque van a ocupar millones de pesos de recursos para este sistema, porque al final, cuando una gente desaparece, no he visto que se use ni su credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) ni su CURP ni nada de sus documentos personales. Los familiares no quisiéramos que fuera así, pero a la mayoría los encontramos en fosas comunes .

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, las modificaciones se integrarían en una iniciativa que se estaría discutiendo en un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, previsto para el presen-te mes.