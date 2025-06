Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de junio de 2025, p. 5

De septiembre de 2024 a mayo de este año, la incidencia de homicidios en el país bajó de 86.9 al día a 64.5, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Significa, dijo, que se han evitado diariamente 22 muertes de personas por delitos de alto impacto; esto es un resultado muy importante del gabinete de seguridad y muestra de que la estrategia está funcionando.

“Nosotros no creemos en ejecuciones extrajudiciales, sino en el estado de derecho, el cumplimiento de la ley y la cero impunidad; no creemos en la guerra contra el narco, en eso no. Ahora, los resultados son una reducción de casi 26 por ciento de los homicidios dolosos en lo que llevamos en el gobierno, con base en la atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, mayor inteligencia, investigación y coordinación se alcanzan los resultados”, subrayó.

La mandataria señaló que se realizan las detenciones con base en el Sistema Penal Acusatorio, y si en algún momento las fuerzas armadas o la Guardia Nacional son atacadas, se hace un uso racional de la fuerza y responden en defensa propia, porque la vía no son las ejecuciones extrajudiciales. Eso, además de que es inmoral, no da resultados .

En su oportunidad, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, dio a conocer que siete estados concentran más de 51 por ciento de los asesinatos: Guanajuato, Baja California, estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco.