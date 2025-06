Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las acusaciones que a mediodía realizó la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, por considerar que son absolutamente falsos los señalamientos de que alentó a migrantes a salir a las calles de Los Ángeles y protagonizar protestas violentas.

Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso , respondió la mandataria federal en redes sociales.

La titular del Ejecutivo federal agregó: siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento , al tiempo que subrayó: nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura de que el diálogo y el respeto son las mejores vías de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones, y que este malentendido se aclarará .

Desde la mañana, en su conferencia matutina, Sheinbaum ya había dejado en claro su llamado a no generar acciones violentas. Y apoyarnos, como siempre lo hacemos, entre las y los mexicanos, entre las familias, y que siempre sean acciones pacíficas, no violentas .