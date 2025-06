D

edicado A mis hermanas. A nuestra madre. A nuestras hijas. A las amigas. A nuestras flores , el libro Las trabajadoras,* de Mónica Nepote, Premio Xavier Villaurrutia 2024 (jurado: Carmen Villoro, Verónica Gerber Bicecci y Jorge von Ziegler), es claro en su propuesta desde sus primeras páginas.

El acta de premiación indica que partiendo de la poesía y fundiéndola con el ensayo, el texto galardonado amplía las fronteras de los géneros literarios y la perspectiva del problema que aborda: las bases de la explotación laboral. Destaca que el libro recupera el lenguaje de la costura y la mecanografía para reivindicar el trabajo de las mujeres. Es ferozmente crítico con las formas de producción de la industria textil, pero nos invita a especular sobre otros futuros posibles .

Esto no es sólo invocar , dice la autora. “Es dar sentido, es dar fuerza…”. Tenemos que prenderle fuego al fuego . No querer ser, es no decir / no indagar, no hablar .

“Su lenguaje era el servicio, su sentido, su significado sólo / válido por atención, por precisión y solicitud. / Por su decir: sí señor, no señor. Ese arte de desaparecer en plena mirada / ese arte de pasar desapercibida / se conoce como arte del camuflaje / ser mujer-lámpara-objeto-plancha-lavandera / ser servicio / ensambladora / ser objeto sordo / gris precario mutable triste | desconcertante”.