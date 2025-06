P

arece sueño guajiro (que lo han tenido prácticamente todos los mandatarios mexicanos, así sea de dientes para fuera, como Vicente Fox y su enchilada completa , que resultó un rotundo fracaso; eso sí, presumía la exportación de excelentes jardineros ), pero la presidenta Claudia Sheinbaum no quita el dedo del renglón, especialmente a partir de la brutal represión de los paisanos en Los Ángeles: en la agenda con el gobierno están temas como seguridad, soberanía, comercio, etcétera, pero es urgente concretar un tratado migratorio bilateral amplio, consensuado, de largo alcance y respetuoso de los derechos humanos.

Obvio es que a Donald Trump y su pandilla de rufianes (como la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, descendiente de inmigrantes, como el propio salvaje de la Casa Blanca) tal exhorto le importa un bledo, porque él todo lo resuelve a garrotazos. Sin embargo, no puede seguir con la tradición gringa: intentar tapar la realidad con el creciente envío de tropas ( marines incluidos) para reprimir a los inmigrantes y enviarlos a los centros de detención para finalmente deportarlos. Lo único que ha logrado es que la protesta se intensifique y se expanda más allá de Los Ángeles.

Si de salvajes se trata, Kristi Noem grita ¡presente! Ayer, se aventó la puntada de acusar a la presidenta Sheinbaum de alentar las protestas en Los Angeles, cuando en los hechos la mandataria no ha hecho más que reiterar su llamado a la no violencia. Entonces, lo que aquella dice es completamente falso .

De hecho, ayer Sheinbaum reiteró: Nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá. Y al mismo tiempo, el llamado a no generar acciones violentas, y apoyarnos, como siempre lo hacemos, entre las y los mexicanos, entre las familias, y que sean acciones pacíficas, no violentas .