o es lo mismo la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) bajo la batuta del egipcio Mohamed Baradei, con su sapiencia compartida con la física mexicana María Cetto –que obtuvieron el Premio Nobel de la Paz de 2005–, que la fase aciaga del italiano globalista Rafael Grossi (RG) que le hace juego al país genocida/paria de Israel (bit.ly/4kZMZTR).

El italiano RG resultó un cíclope daltónico cuando no dice ni pío sobre las bombas nucleares clandestinas de Israel –que van desde 90 hasta 500, dependiendo del desinformador en turno– cuando Israel ni firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) ni es motivo de la inspección de la AIEA, que aprieta todas las tuercas asfixiantes a la república islámica chiíta de Irán (bit.ly/3SKPvBC), que ha firmado en forma masoquista el TNP y permite las inspecciones voyeristas de la propaganda sionista que inventa su posesión de armas nucleares, mediante la ya fastidiosa “técnica Hasbará (bit.ly/4kXI4CS)” que domina la guerra de propaganda de “Occidente ( whatever that means)”.

En este tenor, la espectacular horadación de los otrora inexpugnables servicios secre-tos de Israel por Irán ha trastocado la correlación de fuerzas y exhibe la vulnerabilidad de las mendacidades talmúdicas escatológicas, hoy en plena derelicción (espectacular golpe de espionaje de Irán sobre los activos nucleares estratégicos de Israel, bit.ly/3Hz2AeS), a grado tal que hoy Irán se puede dar el lujo de rechazar los ultimátums, más ficticios que reales, de la administración Trump y de los pusilánimes globalistas que quedan en la Unión Europea.

Una prístina señal se observa con la sexta ronda de conversaciones nucleares entre EU e Irán que se llevará a cabo el viernes en Oslo o el domingo en Mascate , según afirma Axios. Tras la publicación de ese medio filosionista y la declaración de Trump de que las conversaciones tendrían lugar mañana, “el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que la sexta ronda de conversaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre la cuestión nuclear está programada para el 15 de junio en Mascate (bit.ly/4mW7zGA)”.