E

l Presidente Trump cumplirá 79 años el día 14 de este mes. Tiene cinco meses en la Casa Blanca y no ha podido concretar sus metas. No convirtió a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos ni consiguió anexar a Groenlandia. Los acuerdos sobre aranceles con sus principales socios comerciales no han cristalizado, apenas ayer se anunció un esquema para un probable arreglo con China. Su encontronazo con Elon Musk no favoreció a ninguno. Las encuestas han venido mostrando su pérdida de popularidad. El desproporcionado despliegue de fuerzas armadas en California está siendo interpretado por los líderes del Partido Demócrata como respuesta para restañar su imagen.

UNA PARADA MILITAR en Fort Bragg, Carolina del Norte, con motivo del 250 aniversario del ejército de Estados Unidos, fue una fiesta anticipada de cumpleaños. En un encendido discurso dijo que las protestas del fin de semana en Los Ángeles constituyen una invasión extranjera . Movilizó a soldados de la Guardia Nacional y a marines para detenerla. No permitiremos que una ciudad estadunidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero , expresó, y fue muy aplaudido por la tropa. En su visión, Los Ángeles estaría ardiendo y reducida a cenizas si no hubiera enviado a los soldados. En el lado opuesto, el gobernador de California, Gavin Newsom, sostiene que la movilización militar ha sido como echar gasolina al fuego. Por su lado, la alcaldesa angelina, Karen Bass, declaró toque de queda en algunas zonas para impedir el saqueo de tiendas.

Absolutamente falso