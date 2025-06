La condena a Cristina Fernández es como declarar la guerra, opina

espués de 70 años, vuelve a suceder. En 1955: bombardeo criminal a la Plaza de Mayo por la aviación de la Marina y derrocamiento de Juan D. Perón; dictaduras militares 55-58, 66-73, 76-83. Hoy: la decisión de la oligárquica SCJN de la proscripción y el encarcelamiento (al más puro estilo lawfare) de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es una declaración de guerra al pueblo argentino y, como tal, debe ser respondida de la misma forma. Ya basta de buenos modales . A la violencia del Estado encabezado por el delincuente y pequeño dictadorzuelo Javier Milei (presidente) y su runfla de los Luis (Economía) y Santiago (asesor) Caputo, Karina Milei (secretaria de la presidencia), Patricia Bullrich (Seguridad), Federico Sturzenegger (desregulación del Estado), Manuel Adorni (vocero), Sandra Pettovello (capital humano), Daniel Parisini (el Gordo Dan, influencer), José Luis Espert (diputado), Luis Petri (Defensa), y tantos otros, hay que responder con las organizaciones que dé el pueblo a todos los niveles de lucha, como en las décadas de los años 60-70. En particular, con la gestación de una huelga general por tiempo indeterminado que haga caer el régimen servil a las clases poseedoras (y al imperio) de las riquezas que a todos pertenecen.

El 1º de septiembre de 2022 intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner a 15 centímetros de distancia, pero la bala no salió. Hoy, sin embargo, el falso y espurio fallo sí salió. No pasará, pues el contenido del canto popular Che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar será una realidad.

Miguel Socolovsky

Manifestaciones en LA, límite histórico, señala

En cualquier resquicio del asfalto la flor se asoma y se multiplica. Igual, por más que los muros sean altos y gruesos nada detiene la humana nómada, la naturaleza colectiva es origen y destino. Ésta, la manifestación migrante en Los Ángeles, California, EU, corrobora un límite histórico.

Brote social, lejos de la capacidad de percepción de Donald Trump y la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, quien acusa con descaro mentiroso a la presidenta Sheinbaum de arengarla; nunca en su historia tanta irracionalidad y estupidez, el imperialismo había estado en las peores manos. La economía de Los Ángeles es de las primeras cinco del mundo; plusvalor y ganancia, sin seguridad social la mayoría migrante más las medidas recién impuestas a las remesas. Sin duda, no tardará su propio empresariado y sociedad en unirse casi ipso facto a parar al criminal trumpismo.

El santuario inmigrante latino mexicano se funde africano, asiático, árabe y del propio pueblo estadunidense, tal amalgama, sin exageración especulativa, puede hacer vomitar propias entrañas del capital imperialista y desdoblarse en el mundo. El miedo ha mutado en abominación a Trump que le jala la cola al tigre dormido, el proletariado internacional. La naturaleza infalible no necesita pasaporte ni visa, por eso en alerta. ¡Todas y todos somos migrantes!