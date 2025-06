Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de junio de 2025, p. 28

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la incursión de elementos de la corporación Pakal de la policía de Chiapas en territorio de Guatemala, al asegurar que no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. En eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados .

Por otro lado, tras dar a conocer que fueron detenidos 12 ciudadanos colombianos –nueve de ellos ex militares– en Michoacán, vinculados al estallamiento de una mina que provocó varias bajas en el Ejército, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch aseveró que hay un patrón de reclutamiento de grupos criminales mexicanos, como el cártel Jalisco Nueva Generación pero también del cártel de Sinaloa para traer gente de Colombia.

En su conferencia, Sheinbaum comentó que el titular de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente entró en contacto con el gobierno guatemalteco a fin de intensificar los mecanismos de cooperación entre las corporaciones policiacas de ambos países, para que tengan mayor coordinación para garantizar la seguridad en la frontera sur.