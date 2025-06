Con una filmografía de al menos 40 producciones, entre ellas Amores perros, Arráncame la vida, No se aceptan devoluciones o El Jeremías, Lozano recibió durante la inauguración del FICG que este año llegó a su 40 edición, un premio Mayahuel Homenaje Industria, el cual destaca, además de su trayectoria, su labor como presidenta de la Asociación Mexicana de Productores Independientes.

Ante estudiantes y miembros de la comunidad cinematográfica, dijo que para conseguir el impacto al que se aspira en cada filme, quien produce debe dominar no sólo la gestión financiera, los temas legales y tener acercamiento con los equipos de trabajo, sino también contar con una perspectiva artística para saber si las series o películas tienen futuro.

Guadalajara, Jal., De historias locales a éxitos mundiales fue el título de la clase magistral ofrecida por la productora y ex presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Mónica Lozano Serrano, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Llegué a la producción, al cine en general, por la puerta de atrás. No tenía dominio de nada que tuviera que ver con cine. Tampoco lo veía mucho. Sólo tenía un enorme respeto a todos los actores implicados en la realización. Venía de haber trabajado en la promoción del arte y la cultura y creía que entendía las necesidades de todos , recordó Lozano.

Cuando se creyó ese rol de productora todo comenzó a marchar mejor, siempre bajo la premisa de que cuando llega un proyecto preguntarse por qué, para qué o para quién realizaré ese rodaje , porque los millones de pesos que se gastan para hacer una película podrían usarse para comprar medicamentos, dar alimentos o instalar tuberías .

Soy consciente de lo que implica, y creo firmemente que lo que hacemos es patrimonio cultural, pero justamente debemos hacerlo bien, para que valga la pena , comentó ante la audiencia en una de las salas del Conjunto Cultural de la Universidad de Guadalajara, sede del FICG.

Destacó su rol como productora con una vinculación más personal, en la que el proyecto tiene que ver, pero pesa más saber quién eres, cuáles son tus sueños, lo que piensas de temas relevantes,el abordaje que tienes con las personas .