Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de junio de 2025, p. 8

El compositor Aleks Syntek celebra 35 años de carrera artística y en este tiempo, a decir del músico: “en esencia sigo siendo el mismo. Me sigue gustando Depeche Mode y Soda Stereo… lo que sí ha cambiado es cómo desarrollo la forma de hacer las cosas, porque en este tiempo cambian tus prioridades, sobre todo cuando ya tienes familia. Antes era un joven contestatario y muy rebelde, claro no fui Alex, pero sí era rocanrolero y tuve que cambiar al pop a través del tiempo, porque para mí era importante que la música fuera mucho más masiva y no se quedara en un nicho”.

Con el pelo alborotado Syntek confesó: “siempre he sido sensitivo y espontáneo y dejo que los resultados se den y me tocó ser conocido, me tocó que Sexo pudor y lágrimas pegara y muchas de mis canciones gustaran. Pero nunca me lo imaginé… creo que el próximo concierto va a ser mi auditorio 10. Nunca lo perseguí porque a mí me gusta la música”.

En 1988, en el teatro Ferrocarrilero Aleks Syntek era parte de los Eléctricos, los de Kenny, apenas había pasado la pubertad, ahora su percepción: “las épocas que he vivido han sido diferentes, hay muchos chavos que se acercan a mí para preguntarme ‘¿cómo le hiciste Alex para tener éxito?’, les respondo que por más que les dé consejos y les platique mi historia, no les va a funcionar porque las audiencias ya cambiaron.

Hay explosión democráfica de música

Ahora hay plataformas, streaming, hay que estar en la jugada trending, hay que dar un chingo de contenido, o sea, yo siempre me tardaba tres años en un disco y ahora pretende que saques una canción a la semana para que tengas éxito y te vean porque hay explosión demográfica de música. Incluso la gente en la calle me dice ‘¿y ahora a qué te dedicas Alex, sigues haciendo música o qué haces? ¿Vendes tacos?’… en realidad sí saco canciones y música, lo que pasa es que no soy trendy, no estoy en las pelis… porque todo ha cambiado mucho y no estoy de moda porque no hago regguetón o urbano. Realizo música desde que me acuerdo, desde niño. Lo más bonito de mi época es que ningún artista se parecía a nadie, ninguna canción se parecía a la otra, todo era diferente y ahorita creo que hay demasiado copic”.

Agrega: “a los jóvenes músicos que se me acercan les digo sé tú y no fallarás. No trates de ser otra cosa que no seas tú, porque si yo tratara de hacerme el urbano o el roquero o el denso o el mariguano… pues todos dirían ‘qué pedo con Alex Syntek’, soy brutalmente honesto y por eso me he metido en tantos problemas.

Por ejemplo, poca gente sabe sobre un proyecto que hice con muchos artistas ingleses que espero sacar en algún futuro y sorprenderlos porque es algo muy especial, y entonces me topé con una de mis bandas favoritas que se llama Ultravox y su guitarrista Midge Ure se presentó aquí, en el Lunario porque hice los enlaces para traerlo. Cuando yo salgo a cantar, para abrir el concierto, toda la banda empezó a mentarme la madre, ‘¡chinga tu madre!’, como el ciento de los que estaban presentes eran hipsters. Y fue muy feo sabes. Dije: ¡ay mi México!, ¡ay mis paisanos cagándose encima de otro mexicano!… no fue el ¡fuera!, ¡fuera!, fuera!