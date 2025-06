Ali Shutler

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de junio de 2025, p. 7

La banda estadunidense Twenty One Pilots llenó en febrero tres estadios en México y ha sido cabeza de cartel de los festivales más importantes en el país. Hace tres días anunció a sus seguidores que en septiembre llegará su séptimo álbum: Breach. Antes, el 12 de junio, podrán disfrutar de su primer sencillo The Contract.

La banda habló con The Independent sobre el aniversario 10 de Blurryface, disco que los impulsó a ser una de las más sonadas en la era del streaming, y sobre un tema que pocos tocan: las enfermedades mentales, sobre las que ellos tratan en algunas de sus rolas.

Blurryface era caótico y discordante, con mucho ukelele, pero todo se interpretó con tanta convicción, que funcionó. Queríamos crear algo que se sintiera nuevo , admite el vocalista Tyler Joseph. Pero no buscábamos a nuestra pequeña base de fanes, ni queríamos llegar a este público tan amplio. Simplemente sucedió .

Combinando géneros y abordando temas de salud mental, Tyler Joseph y Josh Dun, dúo de Ohio que forma Tweenty One Pilots, alcanzaron la fama mundial con sus canciones, mezcla de géneros que buscan convertir los miedos en motivo de celebración. Un par de ellas han sido reproducidas más de 2 mil millones de veces en Spotify.

Experiencias musicales

Inspirándose en toda una vida de experiencias musicales, la banda experimentó en Blurryface con rock, reggae y el indie pop. Era caótico y discordante, con mucho sonido de ukelele, pero todo se interpretó con tanta convicción que funcionó. Queríamos crear algo que se sintiera nuevo , admite Joseph.

Lanzado el 17 de mayo de 2015, el cuarto álbum de Twenty One Pilots la rompió en Estados Unidos y Reino Unido. “Ni siquiera sabíamos lo que significaba conseguir un ‘número 1’”, reconoce Joseph con una sonrisa. Él, al igual que su compañero de banda, el baterista Josh Dun, es reservado en las entrevistas, sincero al cantar.

Con la promoción de ese disco llenaron arenas en Inglaterra, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo estaba pasando , dice Dun. También arrasó en streaming. El alegre funk de Ride fue la banda sonora del verano antes de que la melancólica y nostálgica Stressed Out arrasara en la radio y les valiera un Grammy. Con más de 2 mil 600 millones de reproducciones, supera a clásicos del rock fiestero como Mr Brightside de The Killers, Smells Like Teen Spirit de Nirvana y Wonderwall de Oasis. Sabíamos que teníamos un público que confiaba en nosotros y eso fue muy liberador , añade Joseph.

Ignorancia y confianza

Su productor incluso les aconsejó no incluir el ahora icónico prestribillo Me llamo Blurryface y me importa lo que pienses , que cualquiera menor de 30 años seguramente ha cantado al menos una vez.

Tuve que explicarle que tendría sentido para los seguidores , menciona Joseph. “Que era un personaje con una historia detrás, al igual que el nombre del álbum. Confió en nosotros, pero lo vi en su rostro: ‘Esta canción no va a ser un éxito’”. Teníamos tanta ignorancia y confianza al mismo tiempo , añade Dun.

La banda usó el álbum para presentar a Blurryface, personaje misterioso que les permitió afrontar sus propias ansiedades. Para los conciertos, Joseph se pintaba el cuello y las manos con maquillaje negro, representando así la influencia que esos miedos ejercían sobre él. Me siento más incómodo escuchando el álbum ahora que cuando salió , admite, sin percatarse de lo reveladoras que eran algunas de esas canciones. Aun así, escribir sobre salud mental en el lanzamiento de una importante discográfica fue pan comido comparado con intentar explicarles a nuestros padres qué queríamos hacer con nuestras vidas .

Hace 10 años, no mucha gente hablaba de salud mental, de cómo estaban o de lo que les pasaba por la cabeza. Pero al hablar con los seguidores después de los conciertos, esas conversaciones eran muy normales para nosotros , apunta Dun. La historia de Blurryface conectó con una generación de jóvenes que luchaban; los típicos dolores de crecimiento de la adolescencia amplificados por el auge de las redes sociales.

Twenty One Pilots actuó como si lanzar un álbum influyente fuera parte de un plan maestro. Se quitaron los pantalones antes de subir al escenario a recoger su primer Grammy, cumpliendo una promesa que se hicieron años antes. Somos grandes defensores de no ponerle límites a nuestras ambiciones. Cualquier cosa que puedas imaginar es probablemente lo que buscamos , dijo Joseph en 2015.

Fue una especie de mecanismo de defensa , acepta hoy. “Josh (Dun) y yo hablamos mucho sobre lo que queríamos lograr cuando empezamos esta banda, así que, cuando todo estaba pasando, no nos mirábamos y decíamos ‘¿Pueden creerlo?’, simplemente decíamos: ‘De esto es de lo que hablamos’”. Pero hay una gran diferencia entre hablar de giras con entradas agotadas y pasar dos años de gira. No nos dieron tiempo para apreciar lo que estaba pasando. Tampoco nos permitimos comprenderlo, porque nos parecía demasiado abrumador .

Sólo ahora empezamos a decir: Ese álbum fue una locura . Después de un desvío hacia el synth pop de los años ochenta con Scaled e Icy, Clancy del año pasado alcanzó el puesto número 3 en el Billboard 200 (detrás de Taylor Swift y Billie Eilish) y actuó como conclusión de la historia de Blurryface .

¿Cree Joseph que hay más por explorar con Blurryface? – Buena pregunta , responde, sin querer revelar demasiado. Ese álbum trata sobre ciclos: intentar superarse, fracasar inevitablemente y tener que volver a levantarse e intentarlo de nuevo. Lo compusimos cuando teníamos veintitantos y ahora, 10 años después, todavía hay cosas que intentamos descifrar .

Blurryface sigue siendo un disco influyente. El revivalista del punk Yungblud y los hardroqueros estadunidenses Halestorm se han inspirado en la banda, y tienen seguidores en Sean Paul, Muse y Billie Eilish, quien dijo: Crecí con ellos y han dicho algunas de las cosas más reales que creo haber escuchado jamás , mencionó Eilish antes del lanzamiento de su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que sigue en gran medida los pasos de Blurryface.

Twenty One Pilots también demostró a la industria que los discos con conceptos complejos no eran sólo para el sector más friki de su base de seguidores. Claro que el éxito de Blurryface también se debe a un poco de suerte y un poco de magia. Joseph menciona que el disco es accidentalmente genial, mientras Dun refiere que gran parte de su confianza provino de conversaciones alentadoras con los seguidores.

Existe una gran presión para que los nuevos artistas y los tradicionales sigan ampliando su red para captar la mayor cantidad de nuevos seguidores posible , continúa Joseph, reflexionando sobre el legado del álbum. “Pero al hacerlo, a veces se olvida a quienes ya son tus seguidores. Blurryface nos enseñó la importancia de quienes ya han dicho ‘Sí, me apunto’”.

© The Independent

Traducción: Juan José Olivares