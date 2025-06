Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de junio de 2025, p. a12

Seis de los 10 clubes que iniciaron un procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) por simulaciones jurídicas que disfrazan la falta de compromiso en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para restablecer el ascenso y descenso , acordado en 2020, se mantienen en pie de lucha. Directivos del Atlético Morelia, Atlético La Paz, Leones Negros, Venados FC, Mineros de Zacatecas y Cancún FC exigieron el regreso del antiguo sistema de competencia en la Primera División, después de seis años en los que se han creado barreras disfrazadas de requisitos , como el proceso de certificación de la Liga Mx, y se encuentran sometidos a una muerte lenta .

Desde el pasado 7 de mayo, los equipos de Segunda División fueron notificados de la retención del subsidio de 20 millones de pesos anuales que otorga la Federación, debido a la demanda presentada ante el TAS y una cláusula establecida en el contrato firmado por la suspensión del ascenso y descenso, el cual indica que si alguien demanda a la FMF, mientras esté la querella, no recibe el apoyo económico . Esta medida, según el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, constituye un acto de intimidación por parte de los federativos y contraviene el derecho a la justicia que refiere la Constitución.