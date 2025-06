Hemos tenido una gran colaboración con las embajadas de México, Estados Unidos y Canadá, ya hemos discutido varios temas: las visas, aduanas, seguridad, todo para poder homologar lo más posible (la organización). Este reto no es sólo de tres países, es de 16 ciudades, tenemos la responsabilidad de que el torneo se sienta como un Mundial en cada una de esas sedes.

Política radical

En días recientes se ha desatado una ola de tensión y protestas por las redadas contra migrantes sin documentos en Los Ángeles, la segunda ciudad en el mundo con más mexicanos. Además, Trump prohibió la entrada a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Libia, Somalia, Sudán, Yemen e Irán, el cual ya clasificó al Mundial.

El 6 de mayo pasado, el vicepresidente JD Vance hizo una declaración que en apariencia resultaba una invitación, pero con un remate que alcanzó registro de advertencia.

Por supuesto, todos son bienvenidos. Sé que tendremos visitantes probablemente de cerca de 100 países. Queremos que vengan, que celebren, que vean el juego , expresó.

Pero cuando se acabe el tiempo deberán irse a casa. De lo contrario, tendrán que hablar con la secretaria Noem , añadió mientras a su lado atestiguaba la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Si se mantienen las políticas migratorias actuales podríamos vislumbrar situaciones complejas o dañinas para la organización del Mundial , indicó Milton Muñoz Bravo, profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El especialista se enfocó en la posibilidad de afectaciones en el área de servicios y hostelería, donde la mayor parte de los trabajadores son migrantes indocumentados.

Los organizadores del Mundial también han dejado claro que no intercederán ante restricciones migratorias estadunidenses. Habrá cosas que no van a pasar, como una visa especial, similar a la de Qatar, eso no va a suceder, son tres países con sus economías y leyes muy definidas , señaló Mainka.

La política migratoria de Trump es una de las preocupaciones debido a que Estados Unidos será el escenario principal del Mundial con 78 partidos, entre ellos la final, los cuales se disputarán en 11 ciudades, un gran contraste con México y Canadá, que sólo recibirán 13.

México –que tendrá de sedes a la capital, Guadalajara y Monterrey– también enfrenta problemáticas locales. Respaldado en un peso histórico, el estadio Azteca será la cancha del partido inaugural, con lo cual será el único en recibir tres Copas del Mundo después de las ediciones de 1970 y 1986.

Sin embargo, las remodelaciones planeadas para el inmueble se vieron retrasadas por las protestas de vecinos del estadio. Además, exis-te una disputa con los dueños de los palcos y plateas, a quienes no les quieren respetar el contrato que tienen por 100 años.

Entre la expectativa de ver el torneo de futbol más grande de la historia y la incertidumbre por las circunstancias políticas coyunturales comienza hoy la cuenta regresiva de un año hacia el Mundial. El 11 de junio comenzará una fiesta que provoca pasión, ilusión, angustia y polémica; una verbena que cerrará con la gran final el 19 de julio.