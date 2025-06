Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de junio de 2025, p. 4

Desde su propia experiencia, la coreógrafa Gabriela Hernández, directora de la compañía Motores Danza, aborda el tema de la anorexia nerviosa en Masticando hielo, performance que busca generar conciencia sobre esta enfermedad mental que afecta a millones de personas en todo el mundo.

En el performance de danza contemporánea, que se estrenará en el Centro Cultural Casa del Tiempo de la UAM el 25 de junio, la creadora utiliza el cuerpo para expresar la deshumanización y la desaparición que pueden sentir las personas que sufren de anorexia.

En entrevista, Hernández explica que la obra surge a partir de un testimonio personal, ya que ella sufrió de anorexia a los 18 años. Ahora tengo 36 años y siento la necesidad de retomar el tema de una manera más madura y desde un lugar mucho más sano . La coreógrafa destaca que esa enfermedad no es una cuestión superficial, como muchos creen, sino que puede tener consecuencias devastadoras.

Añadió que Masticando hielo es una obra potente y emocional que visibiliza la anorexia como una enfermedad que afecta tanto física como mentalmente, incidiendo de manera estadística en su mayoría en mujeres.

La pieza interdisciplinaria tiene la intención de romper con los tabúes que rodean a esa enfermedad, adentrándose en su dimensión sicológica mediante vivencias y testimonios.

Hernández plantea el tema desde esa voz interior de las personas que sufren de anorexia, una voz que no es la suya propia, sino la de la enfermedad. Me interesaba mostrar cómo esta voz puede ser muy poderosa y llevar a las personas a sentir que no son visibles, que no existen , explica.

La investigación corporal detrás de Masticando hielo se centra en la desconfiguración de la forma y el peso del cuerpo, explorando diversas maneras de desaparecer y alterar la disposición de los cuerpos en relación con los elementos materiales y humanos. Este proceso busca generar una transformación en las nociones convencionales de la anatomía corporal, dando lugar a una estética escénica dismórfica.