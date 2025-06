El dramaturgo y guionista reconoció recoger ejemplos de otros autores para su texto, pero su originalidad estriba en contar su historia del Caribe. “Cuando tú escoges una idea, si la desarrollas en tu propio universo, ya no tienes el miedo de si vas a ser original o no, porque es obvio que lo vas a ser porque es tu idea. Le robé mucho al Neuromante, de William Gibson, una de las pioneras del ciberpunk, sobre los ‘detectives de información’, cowboys que interactúan con las consolas que son como computadoras”.

El germen de lo fatal es el primer resultado con el punk. Una de las características del caribepunk es la disrupción con el tiempo, o sea, es un futuro o quizá un presente, pero necesariamente no es ciencia ficción porque no es tan futurista .

Andújar absorbió la idea de alienígenas que se comunican con sus naves de una manera biológica o biotécnica, que transformó en computadoras o consolas que utilizarán los humanos, con el propósito de que no fueran aparatos externos al cuerpo, sino que implicaran la biología.

Me da mucho gusto honrar todo lo que he consumido. Soy fanático del ciberpunk, del hypernormalization y ese tipo de ensayos sociológicos de la nueva modernidad, como Gilles Lipovetsky, y, así, sacar un texto que creo que es muy original .

En la elaboración de la novela Eric fue uno de los primeros personajes, creado a partir de un narrador y corredor mexicano que el autor conoció. Malena se refiere a un padrino de Andújar, que quizá era su papá y al que quería reivindicar.

No existen, son heterónimos o personajes que saco de mí mismo. Quito mis cualidades, las transformo. Creo estos personajes y los voy desdibujando ahí. Siempre me ha interesado dar rasgos, sesgos de quiénes son ellos para que los lectores terminen de formarse una idea de esa gente.

El protagonista de la novela, Jonás, apareció como un narrador frustrado en el cuentario Amoricidio y luego fue creciendo en otros libros de Andújar. En El germen de lo fatal, este personaje hablaría de su ficticia última novela y la relación con su padre, Daniel Beltrán.

El novelista habló sobre el Galrax toral para su novela. “Estos centros atómicos en el Caribe en realidad no existen. Espero que no. Nadie sabe si mañana me vienen a buscar de la CIA y me dicen: ‘¿Cómo usted descubrió eso?’ Porque en verdad es un invento mío.

Los Galrax son búnkers nucleares fabricados en secreto en el Caribe por la crisis de los misiles. No se conocían públicamente hasta que en Cuba sucedió un accidente con uno de ellos y se afectó todo el Caribe, hasta el Golfo de México.

Cuando el problema nuclear ya no es una amenaza, son centros de contrainteligencia donde metes 30 años del pasado en una supercomputadora y ésta te da tres semanas de tendencias. En ese mundo, todo se maneja por medio de tendencias. Si algo se hace tendencia, tomamos una decisión; si la tendencia es negativa, tomamos otra.

Rey Andújar concluyó: “Me inspiro mucho en Philip K. Dick y William Gibson. Son mis favoritos. De Dick me robo la teoría del ‘If’, mira lo que él hace con El hombre en el castillo, que dice ‘¿y si los estadunidenses hubieran perdido la guerra?’ Con esa pregunta, tienes todo un universo de posibilidades”.