Para el maestro Arturo Márquez es necesario impulsar este tipo de iniciativas porque en general, me he dado cuenta de que no hay una iniciativa como ésta, especialmente en las escuelas de educación musical, las cuales tienden muchísimo hacia la música europea; qué bueno, es la base de la música clásica, pero este tipo de instrucción no da una gran libertad creativa. En la historia hemos visto cómo los compositores desde los siglos XVII al XX toman su música nacional y en muchos de ellos es parte esencial, como Revueltas, Chávez, Villalobos y tantos compositores en quienes lo esencial es la música de su tierra .

Siempre hay algo nuevo qué aprender

Márquez mencionó que conocer la obra de músicos jóvenes lo vivifica: “Siento que siempre se está aprendiendo, siempre hay algo nuevo qué aprender. La música está viva constantemente y siempre están naciendo nuevas propuestas, más en la música popular. Hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo y hay otras en las que no, pero lo que no puedo negar es que siempre hay algo nuevo. Si estos nuevos compositores que participarán en el concurso se están nutriendo de la nueva música mexicana, bienvenidos.

Recordemos que México ha adoptado y adaptado de muchas maneras los géneros de la música latinoamericana, a tal grado que muchos de éstos los hemos hecho nuestros. Podemos hablar del bolero mexicano, de la cumbia mexicana y del danzón mexicano, y también viceversa, en varios países de América Latina han adoptado nuestra música mexicana para abrazarla a su manera. Todos esos géneros están considerados en el concurso, a fin de que los jóvenes compositores puedan acercarse de manera natural a lo que les es más cercano o propio. Así que bienvenida la música de cámara con influencias de corrido tumbado, urbano, de banda, reguetón, y toda la del Golfo y el Caribe.

Después de agradecer a las instituciones convocantes, Arturo Márquez concluye: invito a los jóvenes compositores a que participen en este concurso porque es una muy buena oportunidad para dar a conocer sus obras. Y recordar que las inscripciones cierran el 1º de septiembre; entonces, tienen dos meses y medio, suficientes para que todos los interesados nos hagan llegar sus obras .

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en https://patronato-ccrc.org/concurso-de-composición