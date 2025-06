Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 10 de junio de 2025, p. 4

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe de la Mata Pizaña aseveró que es necesario mejorar el procedimiento para 2027, que será una señora elección .

Al hacer una reflexión de la jornada del 1º de junio, consideró que es indispensable corregir aspectos como el uso de las tómbolas para definir a los candidatos, el diseño de las boletas, el cómputo, el sistema de distritos electorales, pero, principalmente, pensar en la conveniencia de aplicar el voto electrónico, dado el tamaño que tendrá dicho proceso.

No hay duda de que se puede mejorar, pero lo que no se puede seguir diciendo es que se haya tratado de una elección inconstitucional. Desde luego que no. Ha sido completamente constitucional , subrayó De la Mata Pizaña.

Reconoció que la jornada electoral judicial no fue perfecta, pero tampoco es un fracaso, sino un proceso democrático que tiene que mejorar, porque es la primera vez que se hace.