ace días quisimos explicar aquí mismo que estaba en marcha una campaña del gobierno de Estados Unidos contra México y los últimos hechos, desafortunadamente, nos han dado la razón: sí, ninguna frase salamera de Donald Trump hacia la presidenta Claudia Sheinbaum puede cambiar la realidad. La mandataria no se debe dejar engañar. El magnate le ha mentido.

Ayer Ciudad Perdida ofreció datos concretos sobre lo que es la Organización de Estados Americanos (OEA) para nuestro país y nuestro continente. La idea era, y es, tratar de entender por qué esa organización pide que no se siga el procedimiento hecho en México para reformar el Poder Judicial.

No hace mucho en la OEA hubo elecciones y el pleno de la asamblea eligió a un nuevo secretario general, que tomó posesión el 26 de mayo. Se trata de Albert Ramdin, quien fue canciller de Surinam y de momento representa la esperanza de un cambio en el organismo, aunque los más enterados aseguran que andará por el mismo camino de su antecesor, Luis Almagro, a quien se califica en todas partes como un títere de los caprichos de la Casa Blanca.

Pero el asunto, por el momento, es la recomendación de un grupo de observadores que llegó a México con la consigna clara de descalificar la elección y, de ser posible, todo el proceso con el que se plantea arrancar de fondo la corrupción bien conocida, del Poder Judicial.

Acabar con la corrupción no es aceptable para las agencias encargadas de la intriga y la falsedad, cuyas posturas se replican sin reflexión alguna en muchos medios de comunicación, siempre listos para hacer suya cualquier maquinación ordenada por los intereses que cruzan los pasillos de las agencias intervencionistas.

Nada fácil acabar con eso, y es que como no pueden convencer a nadie porque no tienen argumentos, compran voluntades cuando no las tienen bien seguras. Los datos que hablan de la corrupción en la DEA, por ejemplo, no son pocos y siempre apuntan a operaciones violatorias de la soberanía; por eso, disculpa por delante, Andrés Manuel López Obrador les impidió seguir haciendo de México su laboratorio del crimen y la corrupción.