Y Trump, que en eso de las artes de la convivencia, el raciocinio y la civilidad es una verdadera bestia, se mostró a favor de arrestar al gobernador Newsom. “Yo lo haría si fuera Tom (Homan, zar fronterizo, otro esperpéntico personaje segregacionista). Me parece genial; Gavin ha hecho un trabajo pésimo; es tremendamente incompetente, todo mundo lo sabe” ( La Jornada).

Trump se suma al interminable inventario de inquilinos de la Casa Blanca que se han negado a negociar un tratado migratorio con México (el Programa Bracero fue para trabajadores huéspedes ), a pesar de lo obvio: primero, que nadie es ilegal en territorio robado; segundo, que todas las políticas de contención (muro incluido) y punitivas en contra de los migrantes mexicanos han sido un rotundo fracaso; tercero, que es innegable la necesidad que tiene la economía gringa de la mano de obra mexicana; cuarto, que la creciente interrelación entre ambas naciones (que incluye prácticamente todo… menos la migración, a pesar de que más de un millón de gringos viven en México sin mayor trámite que cruzar la frontera hacia el sur) no se limita al ámbito comercial, y muchos más elementos por los cuales, si se tratara de un gobierno racional y realista, ya se hubiera firmado ese tratado. Pero le gana el amor a la capucha blanca segregacionista. Ahora, si no está de acuerdo, si tanto le molesta, pues que regrese el territorio robado, con California para empezar, y todo resuelto, porque los mexicanos seguirán ocupando tierra mexicana.

omo si en sus escasos meses en la presidencia estadunidense no hubiera puesto patas arriba la frágil estabilidad global –siempre con el gran garrote en la mano–, ahora el inefable Donald Trump se anima a inducir una crisis política interna (quiere encarcelar al gobernador de California), aumentar el nivel de la crisis social (en abierta violación de los derechos humanos) y de pasadita espolear una crisis diplomática con el gobierno mexicano (aunque éste trata el tema con pinzas) por la brutal represión en contra de los paisanos. Entonces, salvaje, irracional, provocativo, amante del enfrentamiento y, desde luego, supremacista.

C

Pero el energúmeno de la Casa Blanca no está satisfecho con la ilegal movilización de 2 mil elementos de la Guardia Nacional. Irracional, va más allá: “Alrededor de 700 marines (oficialmente una fuerza anfibia ) estacionados en el Centro de Combate Aéreo-Terrestre en Twentynine Palms, California, recibieron la orden de desplazarse a Los Ángeles para ayudar a proteger a los agentes y edificios federales tras las manifestaciones contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( La Opinión). ¿Qué sigue? ¿Ejército y Fuerza Aérea?

Mientras los paisanos no bajan la guardia y mantienen la protesta por las salvajes redadas del fuck ICE , la presidenta Sheinbaum subrayó: México siempre ha planteado que se requiere una reforma migratoria integral para el reconocimiento de esos mexicanos; primero, respeto a los derechos humanos por encima de todo. No estamos de acuerdo con estas acciones que violentan los derechos humanos de las personas migrantes, que los criminalizan, como si lo fueran. Son trabajadores honestos que ayudan a la economía de Estados Unidos; las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio no son la mejor forma . Asimismo, dio a conocer un documento oficial en el que se destaca que la migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido .

Sin embargo, tratándose de Trump, esto último es pedir peras al olmo.

Las rebanadas del pastel

Instalada en su paraíso mexicano y sin que nadie le toque un pelo, a la banca que opera en el país le faltan manos para contar sus ganancias netas: de enero a abril del presente año, acumularon 100 mil 300 millones de pesos, a razón diaria (incluidos sábados, domingos y días festivos) de 836 millones, o si se prefiere, 35 millones por hora... 10 de junio no se olvida.

