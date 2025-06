E

l Presidente Trump envió ayer lunes a Los Ángeles a 700 marines para reforzar a los 2 mil soldados de la Guardia Nacional que había desplegado antes para apoyar a la migra del ICE, pero hallaron una ciudad que despertó tranquila después de las manifestaciones del fin de semana. Se reportó un pequeño mitin frente al City Hall. Pareciera que los paisanos se hubieran esfumado. Los callejones del populoso Fashion District se ven desiertos. Las señoras que hacen aseo doméstico avisaron a las patronas que no irían a trabajar. Igual, muchos cocineros y meseros. Ya no están las personas que bloquearon la autopista 101. La cantante Gloria Estefan transmite un mensaje: Este país no es el mismo que era, no se están respetando los derechos de los seres humanos. (Ni luces del ‘ecologista’ Eugenio Derbez). Ha aparecido un arma que probablemente hará difícil que el zar de la frontera, Tom Homan,cumpla la meta de deportar a 3 mil indocumentados al día: los teléfonos celulares. Nuestros paisanos han aprendido a formar grupos en Internet que pasan la voz, adónde no ir porque anda la migra cerca, en cual suburbio se ven helicópteros zopiloteando. ¿Quiere decir que ya se apagó la protesta de Los Ángeles? No. Prendió y se está reproduciendo en numerosas ciudades de Estados Unidos.

Gobernador demanda al presidente

En vez de chocar con migrantes, los marines se toparon con un mensaje del gobernador de California, Gavin Newsom: ‘No deberían ser desplegados en suelo estadunidense enfrentando a sus propios compatriotas para cumplir la fantasía desquiciada de un presidente dictatorial’. Ya se traían ganas desde los incendios de principios de año que consumieron una zona del norte de Los Ángeles, pero los sucesos de este fin de semana recalentaron el enfrentamiento del gobernador del Partido Demócrata con el presidente del partido opuesto. Trump había sugerido que debería ser detenido por permitir el caos migratorio y el gobernador respondió con una demanda contra el ocupante de la Casa Blanca por violar la Constitución al tomar el mando de la Guardia Nacional sin su autorización, como corresponde. El problema está en el centro del debate de los políticos estadunidenses.