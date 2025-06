El incidente se produjo en un contexto de deterioro de la situación de seguridad en todo Chiapas y, en particular, en las comunidades fronterizas o ubicadas sobre vías de comunicación que se dirigen a Centroamérica. Durante meses, los ciudadanos han quedado a merced de las bandas que se disputan el control de esta zona por donde transcurren al menos cinco rutas terrestres, una aérea y una marítima por las que se trasiega droga hacia Estados Unidos, y tanto los habitantes como organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado cómo la presencia de los cárteles vuelve imposible la vida cotidiana.

El actual gobierno de Guatemala, aunque progresista y bienintencionado, padece todo tipo de complicaciones para afianzarse y encara el acoso constante de los grupos oligárquicos causantes de la violencia pasada y de la sempiterna pobreza que sufre la gran mayoría de la población.

Lo cierto es que la incursión de la FRIP no sólo violentó el derecho internacional, sino que arriesgó la creación innecesaria de un conflicto con una administración con la cual México se relaciona en los mejores términos. Como lo señaló ayer mismo la presidenta Claudia Sheinbaum, no está bien . El entendimiento entre los respectivos ejecutivos federales ha conjurado por el momento una escalada indeseable tanto para Guatemala como para México, pero es necesario garantizar que estos hechos no se repitan.

El mandatario chiapaneco debe deponer su actitud de confrontación con el país vecino, recordar que los asuntos bilaterales son competencia de la Federación, esclarecer sin dilaciones lo ocurrido y revisar los protocolos de actuación de los pakales. Esta corporación, creada por Ramírez hace apenas seis meses en respuesta a la coyuntura de inseguridad descrita arriba, se ha ganado ya señalamientos por abuso de autoridad, agresiones contra los ciudadanos, violaciones a los derechos humanos e incluso colusión con grupos delictivos, pese a lo cual se mantiene como insignia de la estrategia de seguridad del gobernador. Si éste se encuentra convencido de que su proyecto estrella es el indicado para devolver la tranquilidad a sus conciudadanos, habrá de depurarlo a fin de que se conduzca con apego a las normas y se abstenga de actuar al margen de la ley; en este caso, de la legalidad internacional.