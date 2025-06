Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 10 de junio de 2025, p. 19

Washington y Nueva York., El comandante en jefe Donald Trump ha ordenado el despliegue de marines –fuerza élite empleada históricamente como vanguardia en invasiones e intervenciones de otros países– a las calles de Los Ángeles para apoyar a las tropas de la Guardia Nacional, despachadas desde el domingo, intensificando su represión de protestas en esa región de California ante redadas contra migrantes de alto perfil, las cuales comenzaron el viernes.

Los marines no participarán directamente en actividades de aplicación de la ley por ahora, y no se ha detallado precisamente cuál será su tarea. Las fuerzas armadas no pueden participar en actividades policiacas, pero el presidente está amenazando con invocar la llamada Ley de Insurrección –que data de 1807–, la cual permitiría emplear a los militares para suprimir violencia que se califica de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos.

Anoche el Pentágono informó que Trump ordenó el despliegue de 2 mil tropas más de la Guardia Nacional a Los Ángeles.

El republicano ha elevado el tono de confrontación con el estado demócrata más grande del país y está al borde de generar una posible crisis constitucional respecto a su poder para actuar en lo que sería una acción de represión en las calles de Estados Unidos.

La Casa Blanca ha oscilado en su mensaje sobre a quien califica de amenaza a Estados Unidos justificando el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y hasta amagos de enviar a los marines. Por un lado, sigue atacando a los invasores extranjeros criminales y, por otro lado, a la izquierda radical e instigadores pagados . También incluye entre sus enemigos a gobernadores, legisladores y alcaldes demócratas que se oponen y critican las medidas.

Fue una gran decisión , se autoelogió Trump ayer al referir el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles. Afirmó en su red social que si no hubiera actuado para enfrentar los “disturbios violentos e instigados… Los Ángeles hubiera quedado obliterado”, y condenó la inacción e ingratitud del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa demócrata Karen Bass, de Los Ángeles.

La noche del domingo, Trump anunció en su red social que estaba ordenado a la secretaría de Seguridad Interna, a su titular de Defensa y a su procuradora general “tomar toda acción necesaria para liberar a Los Ángeles de la invasión migrante y poner fin a los disturbios migrantes. El orden será restablecido; los ilegales serán expulsados y Los Ángeles quedará libre”. Ayer envió otro mensaje, ahora por su cuenta electoral, alertando de un ataque contra la patria , al referirse tanto a las protestas en Los Ángeles como para justificar la entrada en vigor de su prohibición de viaje contra una docena de países.

Un día antes, validó el traslado de tropas de la Guardia Nacional a la capital californiana, al señalar que las protestas eran una rebelión , y utilizó una cláusula de una ley que le permite hacerlo sin consultar con mandatarios estatales.

¿Manifestantes radicales o invasores?