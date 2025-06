Sacar ese momento me parece épico, es lo que da más miedo, ese espacio tan íntimo a través de las formas para exteriorizar lo que pasa dentro de los personajes (...) Se trata de encontrar ese vocabulario, ese sentimiento, la herida física, y saber tocarla , dijo el director de películas como El orfanato, La sociedad de la nieve, Un monstruo viene a verme o Jurassic World: el reino caído.

Cada película es un viaje, muchas veces la respuesta no está, es algo que pasa seguido. Realmente todo está en contra para hacer una película, puedes hacer un proceso largo de preparación, pero si al final no lo haces bien, se cae la película. Estuvimos un año trabajando, por ejemplo, para hacer la escena del tsunami , dijo al recordar el filme Lo imposible (2012), que barrió en 2004 con buena parte de la costa del sureste asiático.

Ejemplificó con La sociedad de la nieve, ganadora de premios como el Oscar y el Bafta como mejor película de habla no inglesa.

Los actores eran amigos de verdad y el día que se murió Numa estaban desolados porque se iba un compañero que no iban a ver más. Cuando sostienen el cuerpo de Numa, delante están los 14 sobrevivientes, es un plano abierto. Si miras el cuadro, cada actor experimenta el duelo desde una manera particular, no hay una expresión repetida .

Ese rascar al que se refirió Bayona también lo usó en Lo imposible, cinta en la cual participaron Naomi Watts, Ewan McGregor y un entonces adolescente Tom Holland, a quien le dijo que olvidara el guion y que le diera a Naomi las gracias por toda su ayuda durante los meses que duró la filmación.

Se hizo un discurso que a ella se le empiezan a poner los ojos como tomates, y ella le dijo te amo. Ahí no se lo dice una madre al hijo, Naomi se lo estaba diciendo a Tom Holland.

Explicó que una parte fundamental del trabajo de director es buscar el punto de encuentro con los actores , con el objetivo de lograr la recompensa de no saber si lo que está pasando en el set es la realidad o una interpretación .

También es un viaje de supervivencia donde todo lo tienes en contra, aunque el proceso es bueno; pero si la última fase está mal todo se cae. Es una experiencia de supervivencia y en esto no ganas nada mintiendo , dijo.

Eugenio Caballero comentó que siempre existen posibilidades de fallar, lo que a la vez se convierte en un reto maravilloso, como en la película Lo imposible, en la que “no sabíamos cómo la haríamos, pero nos dijimos: ‘vamos a descubrirlo, sabemos lo que queremos contar, el corazón de la historia’”.