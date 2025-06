▲ Garbage lanzó a finales de mayo Let All That We Imagine Be the Light, su octavo álbum de estudio, en el que Shirley Manson escribió una canción que se burla de los comentarios discriminatorios por la edad. Foto tomada de la página de Facebook de la banda

Martes 10 de junio de 2025, p. 7

Cuando un tabloide británico publicó comentarios discriminatorios criticando a artistas por su edad, la cantante Shirley Manson no se lo creyó. Un artículo afirmaba que Garbage luce irreconocible en sus nuevas imágenes promocionales. Dos años antes, el sitio publicó el mismo titular sobre ella mientras estaba de vacaciones y la cantante respondió en Instagram: Tengo casi 60 años. Por supuesto que no me voy a parecer en nada a mi yo de veintitantos escribió. Seguiré envejeciendo como soy... y no importa lo que digan de mí, siempre, y para siempre, roquearé más fuerte .

Desde el debut homónimo de Garbage en 1995, se ha convertido en una de las figuras más perdurables de la música alternativa con éxitos que definieron una era: Stupid Girl, Queer y Only Happy When It Rains. La fama tampoco ha llegado a expensas de sus principios y habla abiertamente sobre las injusticias que ve y experimenta.

Cuando lanzamos nuestro último disco , recuerda sobre el mordaz regreso de 2021, No Gods No Masters, un periodista y luego una colega suya me preguntaron si debería retirarme . Tenía 53 años. A mis compañeros de banda, que son mayores, nunca les han preguntado eso. A los hombres no les hacen estas preguntas .

Canalizó esa furia en Chinese Fire Horse, del octavo álbum de estudio de Garbage, Let All That We Imagine Be the Light, que salió a finales de mayo pasado. La canción es una burla a los comentarios discriminatorios por la edad.

Más allá de promover su nuevo álbum, le preocupa el silencio en torno a las atrocidades globales. ¿Qué está pasando en la BBC? , pregunta. No puedo creer que haya tan poca cobertura de Gaza, Ucrania, Sudán, Congo, Haití. No ha habido ningún cuestionamiento a lo que es una masacre. Y luego ves a Annie Lennox, que está haciendo el trabajo de periodistas... , y usando su plataforma para amplificar las noticias sobre la creciente situación en Gaza. Es una locura .

Manson también usa sus redes sociales para crear conciencia. Hay gente increíble que alza la voz, pero también me asombra la apatía que me rodea. Mucha gente parece reacia a desafiarla .

Recientemente firmó una carta con Massive Attack, Primal Scream y otros en la que se defendía el derecho a la libertad de expresión del grupo de rap irlandés Kneecap, tras la controversia por las declaraciones a favor de Palestina en el festival de Coachella. No entiendo por qué las palabras de una joven y rebelde banda de rap irlandesa (son) más peligrosas que la masacre de niños , afirma Manson. Están siendo considerados más responsables que el gobierno israelí. Es la erosión de nuestra democracia .

Manson ha intentado atenuar su indignación y buscar la unidad. Es perverso porque he superado la indignación , dice.

Inclinación política

La inclinación política sigue presente –canciones escritas tras el asesinato de George Floyd, otras que continúan con el tema de su horror ante el patriarcado–, pero para su propia cordura, intenta aferrarse al consuelo en tiempos difíciles. He tenido que despertar algo de positividad en mi mente; de lo contrario, no me levantaría de la cama , murmura.

De hecho no podía levantarse de ésta tras dos remplazos de cadera, lo que la obligó a cancelar una gira. Pasé tres años inválida, postrada en cama . Con esa pérdida de movilidad llegó una crisis de identidad. Siendo una artista que no se deja intimidar. Siempre he sido ruidosa y me muevo por el mundo a gran velocidad , explica. Y de repente, me despojaron de toda mi dignidad, arrastrándome por Los Ángeles (donde vive con su esposo, el productor musical Billy Bush) en un andador, rezando para no encontrarme con nadie que me reconociera. Experimenté una vergüenza profunda, que ahora me doy cuenta de que era patética. Ahora tengo una relación mucho mejor con mi cuerpo. Tengo dos caderas completamente biónicas. Eso me parece sexy , ríe.