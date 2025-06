Sobre la baja producción, explicó que las cosechas cayeron a 200 mil hectáreas, cuando en años previos se cultivaban 600 mil hectáreas. Detalló que la falta de riego por la escasez de agua provocó un desarrollo deficiente del maíz, pues 98 por ciento del que se siembra en el estado es blanco no transgénico.

Subrayó que este es el tercer año consecutivo de caídas de precios. En la actualidad está en 6 mil pesos por tonelada en el mercado local y para el extranjero en aproximadamente 5 mil 200 pesos (270 dólares), con base en la fórmula de la Bolsa de Chicago, que no refleja los costos de sembrar maíz aquí .

Riveros, también ex presidente de la AARC, destacó que los gastos de los productores sinaloenses se han incrementado debido a pagos adicionales por bombeo de agua o la contratación de vigilancia.