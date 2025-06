Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 10 de junio de 2025, p. a12

Con 17 años de edad, Camila Argumedo se ha convertido en la nueva figura a seguir en la natación artística. Luego de los retiros de Nuria Diosdado y Jessica Sobrino, líderes de la selección nacional, la deportista mexiquense busca un lugar en el representativo de categoría mayor respaldada en sus tres medallas en mundiales juveniles y los cuatro oros obtenidos en el Campeonato Panamericano de Deportes Acuáticos en Medellín, Colombia.

Mi principal objetivo es llegar al equipo de primera fuerza. Pude ver por televisión su participación en París 2024 y quisiera vivir ese sueño en Los Ángeles 2028. Hay muchos momentos históricos para construir en la disciplina , comentó.

Argumedo comenzó su romance con la disciplina cuando tenía 7 años. De la mano de la ex competidora olímpica Ariadna Medina (Atlanta 1996), explotó su potencial en la alberca hasta llegar a la selección juvenil donde se convirtió en multimedallista internacional.

Todo lo que he trabajado hasta el momento ha valido la pena y me siento satisfecha con lo que he conseguido. Creo que he crecido mucho en lo deportivo desde que comencé a competir en la Olimpiada Nacional y hasta mi participación en el Mundial Juvenil. Mi sueño es convertirme en seleccionada olímpica, asistir al Mundial de Singapur y a corto plazo a los Juegos Panamericanos Junior en Asunción , detalló.

Mientras continúa con sus estudios, la ondina juvenil trata de informarse sobre los cambios en las reglas de calificación que se aplicarán para la disciplina este año.