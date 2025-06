De La Redacción

Martes 10 de junio de 2025, p. a11

Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana, prefirió no hacer comentarios sobre las movilizaciones de descontento social registradas en Los Ángeles, California, por las redadas de migrantes indocumentados desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Aunque las imágenes circulan en los principales canales de televisión de Estados Unidos, con personas enarboladas en la bandera de México, el Vasco enfocó ayer sus respuestas en el partido amistoso contra Turquía, en Carolina del Norte, en una conferencia de prensa en la que se mostró incómodo y con cierto fastidio de cara a su última prueba rumbo a la Copa Oro.

No soy portavoz de los mexicanos, soy el entrenador de la selección de futbol. Este es un tema deportivo, tenemos un partido contra Turquía y no tengo elementos para emitir una opinión. Todo lo que sé es por lo que veo en televisión, me hace falta información , argumentó al inicio de una ronda de preguntas que intentó apartarlo de cuestiones deportivas. En cualquier parte del mundo, cuando eres migrante dejas parte de tu corazón y tu vida. Tenemos la obligación de darle a la afición una alegría, que se sientan representados por cualquier delegación, no sólo deportiva .

Ausencia de aficionados