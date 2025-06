Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 10 de junio de 2025, p. a10

En los grupos que operan la manipulación de competencias deportivas, el futbol es un paraíso para el juego ilegal de las apuestas. La falta de una legislación específica que fortalezca la capacidad de las instituciones en México y castigue no sólo la conducta de los jugadores implicados, como en los casos identificados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), sino también a los agentes anónimos detrás de estas redes de corrupción, supone una amenaza que se ve amplificada por el creciente blanqueo de dinero y la presencia del crimen organizado, dice a La Jornada la titular del programa anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México, Luz María Guzmán.

Por medio de un correo electrónico enviado desde una casa de apuestas, el club Real Apodaca recibió el 10 de febrero un archivo en video del enlace en el que Óscar de Luna, Eduardo Isai Banda, Aldo Mota y Jorge Carlos Sánchez, todos con cámara encendida, al igual que Francisco Tede, entonces en Correcaminos, sostienen una conversación con dos personas, de presunto origen colombiano, para manipular el resultado de un encuentro celebrado en noviembre de 2024. El contenido muestra cómo los elementos de segunda y tercera división negocian un pago de 11 mil dólares a cambio de una determinada cuota de goles en periodos de 45 minutos.

La Comisión Disciplinaria de la FMF abrió una investigación y resolvió una pena combinada de 57 años de castigo. Meses después, el 3 y el 29 de abril, otros dos elementos del Real Zamora y Aguacateros Club Deportivo Uruapan –también del tercer nivel profesional–, además de una jugadora del plantel femenil del Mazatlán FC, fueron sancionados con varios años de suspensión por participar en apuestas ilegales y manipulación de partidos. La reincidencia de casos ha generado la preocupación de autoridades del futbol, cuyos protocolos se ven rebasados por la falta de una legislación específica para penalizar dicho delito, reconoce la UNODC.

El problema existe en el deporte mexicano, no sólo en el futbol, y está relacionado con esquemas de corrupción y operación de recursos ilícitos de organizaciones criminales , señala la experta en temas de anticorrupción, prevención de la violencia de género y seguridad pública; no hay una ley que tipifique de manera precisa la manipulación de competencias en México. Puede utilizarse otro tipo de legislación penal como fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada, pero si alguno de los elementos que conforman esos ilícitos no se reconoce, es difícil que las fiscalías puedan llevar a cabo las investigaciones .

Según el informe global sobre corrupción en el deporte, cada año se blanquean hasta 140 mil millones de dólares a través de las apuestas deportivas y el importe en los mercados ilegales oscila entre 340 mil y 1.7 billones de dólares. El secretario general y director jurídico de la FMF, Rodrigo Riestra, informó en mayo que el organismo trabaja con la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención de la Violencia y el Delito en el planteamiento y análisis de una iniciativa de ley que castigue con cárcel a quienes incurran en este ilícito. La UNODC ha identificado 47 países con normas específicas –Alemania, Brasil, Italia y Argentina, entre ellos–, pero también otros que utilizan legislaciones diferentes para atacar el problema.