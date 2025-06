No tiene la maniática visión microscópica de Imperial, el formidable mamotreto de Vollmann (1344 páginas), dedicado únicamente a una región del sur de California. Tampoco, la desgarrada observación de Bowden que de tanto atestiguar la vida y la muerte en Chihuahua tronó de cuerpo y alma. Regresó a la mirada poética en sus amados desiertos de Chihuahua y Arizona, aunque su corazón terminó por estallar en 2014; nunca pudo salir de Juárez, a pesar de su final Dreamland: The Way Out of Juarez.

El camino de Brauchli es pausado, carente de presencia humana, casi lírico y sumamente personal. Como apunta González-Flores, este libro reúne a varios observadores en uno: geógrafo, científico naturalista, montañista, viajero romántico, artista, meditador, migrante. Y fotógrafo: de montañas, valles, árboles, ribera y playas (concretamente Bagdad, Tamaulipas, en el confín último con los pantanos de Las Palomas, Texas).

No es dato menor la voluntad artesanal de sus placas. Invocando a Carlos Jurado, recupera técnicas del viejo siglo fotográfico arrasado por la marea digital y ahora la inteligencia artificial. Son recorridos solitarios en la naturaleza no pocas veces desolada del sur de Estados Unidos que tanto fascina a Wim Wenders. Bajo los apacibles paisajes y escenarios de Brauchli laten las disputas por las aguas del Colorado y la soberanía humana del Bravo, ríos que él sigue desde sus fuentes en el norte. El primero hasta su chirle salida en Baja California, y el segundo trazando la extraña línea fronteriza del Bravo, tumba de migrantes, de asesinados y asesinadas.