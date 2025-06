Rocío González Alvarado

El gobierno capitalino reinauguró el módulo para la compraventa segura de vehículos, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, como parte de la estrategia para combatir el robo de automóviles y autopartes en la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que esta iniciativa contribuye a evitar los fraudes en la compraventa de automotores que se han identificado no sólo en la Ciudad de México, sino en toda la zona metropolitana, que termina con el robo del dinero o de la unidad y, si hay resistencia, hasta en agresiones y homicidios.

Agregó que el modus operandi es ofrecer los automóviles o camionetas a muy bajo precio en plataformas digitales como Marketplace de Facebook, lo que atrae a muchas personas, incluso de otras entidades del país, pero al acudir al sitio acordado son víctimas de las bandas delictivas.

El módulo se ubica en la calle Enrique Contel 361, colonia Chinampac de Juárez, donde se podrán realizar transacciones rápidas y seguras, así como combatir la venta de autos robados.