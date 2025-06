Subrayó que actualmente están a la espera de los dictámenes de las inspecciones hechas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría Agraria para conocer las afectaciones e irregularidades promovidas por la minera. Su objetivo es delinear más acciones bajo el respaldo del gobierno federal, porque pensaron que el ejido se quedaría inactivo y no tomaría acciones escalándolas a este nivel .

Aseguró que la compañía, encabezada por Greg Smith, no ha establecido contacto con la comunidad para informarles sobre los planes de trabajo a seguir, más si considera el cierre de sus operaciones en Carrizalillo, uno de sus nueve proyectos mineros desarrollados a nivel internacional en América.

Reunidos la semana pasada, Miguel Ángel Mijangos Leal, asesor del ejido, apuntó en entrevista con La Jornada que se mostró a Alicia Bárcena, titular de la secretaría, cómo la compañía ha actuado de manera ilegal tras emitir unilateralmente la suspensión de actividades el pasado 1° de marzo y dejar la mina, al no alcanzar un acuerdo con la comunidad –a pesar de ejercer presiones– para continuar con la renta de los terrenos y las operaciones de extracción.

Recientemente, apuntó, la canadiense interpuso en Guerrero demandas contra 125 parcelarios y otra contra el ejido bajo la acusación de ser despojado de los terrenos, incluso de los de uso común, aunque no han procedido por no contar con sustentos legales. Destacó que la comunidad se defenderá en unidad, y no individualmente, para evitar divisiones, como pretende la empresa.

Si bien el ejido aún se ha mostrado abierto en negociar el contrato de la renta de sus terrenos para la continuidad de las operaciones mineras de Equinox Gold, Mijangos aclaró que actualmente tienen claridad en buscar garantías para su comunidad, sobre todo para el bienestar de los habitantes y las futuras generaciones.

Explicó que es necesario analizar el caso, porque los ejidos Mezcala y Xochipala aceptaron las condiciones de la empresa para continuar con las operaciones de extracción al no tener afectaciones tan severas, como en Carrizalillo, donde se encuentra la parte más grande de la mina.