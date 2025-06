Al mismo tiempo, continúa la lucha de parlamentarismo diplomático de un equipo plural de legisladores mexicanos para cabildear y eliminar el regresivo –y contrario a los derechos humanos– impuesto especial a las remesas de los inmigrantes, trabajadores indocumentados o regulares, una medida a todas luces discriminatoria, pues no se aplica a los ciudadanos estadunidenses, o cuando menos ellos tienen el modo de recuperar el impuesto.

Para el Financial Times, la nueva tasa eleva los costos totales esperados de las importaciones a 104 mil millones de dólares, aproximadamente el doble del impacto de 51 mil 400 millones antes de que Trump introdujera originalmente un gravamen de 25 por ciento en marzo . Es decir, los consumidores estadunidenses ahora tendrán que pagar mucho más que antes de la imposición de los gravámenes.

El nuevo arancel, primero de 0 a 25 por ciento y luego de 25 a 50, es totalmente incompatible con el espíritu del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Y no se trata sólo de materias primas, la medida también afecta a productos con contenido metálico como autopartes, electrodomésticos y electrónicos.

No sólo es contrario al T-MEC, sino que no tiene ninguna lógica económica, no busca revertir ningún déficit por parte de nuestro socio comercial, pues Estados Unidos ya registra un superávit de 4 mil millones de dólares en su balanza comercial de acero frente a México, es decir, ya de por sí nuestro país compra más de lo que vende de ese metal y sus derivados.

Es una asimetría inaceptable, como ha señalado la Cámara Nacional del Acero (Canacero), ya que mientras las exportaciones mexicanas caen, las estadunidenses cruzan al sur sin freno . Es un desequilibrio, advierte, que pone en riesgo cerca de 700 mil empleos directos e indirectos ligados a la cadena siderúrgica.

Por eso, es más que necesaria y explicable la lucha del gobierno mexicano por revertir esa medida. Inaplicar a nuestro país el arancel al acero y al aluminio, como ya se hizo con Gran Bretaña, país con el que no se tiene el mismo nivel de relación y sinergia comercial que con el nuestro. Una batalla que amerita toda la unidad y solidaridad de los mexicanos, de todas las fuerzas políticas, no el demeritamiento y socavación de ese esfuerzo.

Como también se precisa unidad en torno a la lucha para que el gravamen especial a las remesas no se apruebe en el Senado estadunidense, una lucha común del gobierno y de un grupo plural de legisladores ya consiguió que el gravamen se redujera en la cámara de representantes de 5 a 3.5 por ciento; ahora se busca eliminarlo por completo, por lo que han habido reuniones con legisladores de ambos partidos, el Demócrata y el Republicano.

Es una tentativa de impuesto ilegal e inequitativo, pues se estaría incurriendo en una doble tributación: los inmigrantes ya pagan el impuesto al ingreso, el impuesto al consumo y los gravámenes por diversos servicios, los cuales no reciben en los mismos términos que los ciudadanos locales.

En suma, sólo el trabajo conjunto del gobierno y el Congreso de México, más el de las cámaras empresariales y la solidaridad de los mexicanos, podrá hacer frente a la embestida de la derecha estadunidense y la zozobra que hoy viven los mercados mundiales.

Defendamos la industria nacional del acero y el aluminio, y defendamos, sobre todo, la economía de nuestros hermanos migrantes, y sus familias en sus comunidades de origen.