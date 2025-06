Se antoja que el bipartidismo característico de Estados Unidos no es ni ha sido la vía para resolver los problemas de las clases más necesitadas. Con excepción de dos parteaguas, uno en los años 30 con la puesta en marcha del New Deal, que caracterizó el presupuesto de Franklin Roosevelt, y el otro en los años 50, que dio apertura al programa de la Gran Sociedad impulsado por Lyndon Jonhson; no obstante, el beneficio social promovido por ambos programas a la larga fue insuficiente para lograr una disminución relativa en la desigualdad y para sacar de la pobreza a millones de estadunidenses. Por razones de estrategia política, cuando las administraciones demócratas han tenido oportunidad de diseñar un presupuesto que contenga soluciones de largo plazo para remediar pobreza y desigualdad, no han podido o simplemente no han querido arriesgar los votos que reciben de un sector cada vez menor de la sociedad.

Por razones de praxis política, propuestas como las del senador Bernie Sanders y la representante Alexandra Ocasio han sido rechazadas por sectores a los que les perturba un cambio que rompa con la comodidad relativa de la cada vez más disminuida clase media (de 61 por ciento en 1971 a 50 por ciento en 2021: organización PEW).

La ejemplar democracia estadunidense ha sido insuficiente para cambiar las precarias condiciones en que viven 30 millones con menos de tres dólares diarios, según el censo de población (el índice Gini, que mide la pobreza relativa, revela que pasó de 0.43 en 1990 a 0.47 en 2023). Para mala fortuna de millones, la corporación Trump y sus congéneres republicanos sí han decidido poner en marcha una reforma a fondo, pero en sentido contrario de la que hubiesen deseado esos millones.

Mientras todo eso sucede, dos preadolescentes se metieron a un lodazal a insultarse y ensuciarse de la forma más patética. El problema es que uno tiene a su disposición un botón rojo y el otro todo el dinero del mundo.