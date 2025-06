Refirió que la obligación del TDJ es revisar y garantizar que los jueces actúen con independencia, que no tengan presiones, ni de un particular ni por un grupo, tampoco por autoridad alguna .

Además, sostuvo que el TDJ debe trabajar de manera colegiada, desarrollar un programa de trabajo a seis años y que no haya grupos de poder o mayoritarios. La tarea que tiene el tribunal es transformar, construir de nueva cuenta un buen sistema de justicia en conjunto con el resto del Poder Judicial de la Federación. Diferente a lo que teníamos y con sensibilidad social .

Declaró que todos los impartidores de justicia electos van a tener que justificar su trabajo en la operación cotidiana y el nuevo tribunal “va a vigilar que lo hagan bien, y si no es así, pues con la pena, se tendrán que separar.

Ahora las evaluaciones no nada más deben ser cuantitativas como han venido ocurriendo. Que no se evalúe cuántas sentencias sacó tal o cual tribunal. Se trata de dar un mejor trato a las personas .

Sensibilidad social

Maya declaró que en el actual sistema judicial, los juzgadores estaban siempre en cursos de actualización en materias como competencia económica y todos aquellos temas que se iban presentando , pero enfatiza sobre el enfoque social que debe tener este nuevo Poder Judicial.

“Es bueno, sí, pero tenemos que prepararnos en sensibilidad social. Que los juzgadores entiendan que no basta ser abogado y tener conocimientos, sino que hay que tener una vocación de servicio.

Se necesita comprender el lugar donde estás, donde vives, tu país y qué necesidades tiene (...) Los tribunales deben servir a la gente, que sienta confianza, que sepa que ahí va a encontrar la respuesta, que está protegido y sea atendido con dignidad, que no necesitaba tener dinero para resolver sus asuntos .

Combate a la corrupción y a la lentitud

Durante la entrevista, en su oficina del actual CJF, resaltó la importancia de que los ciudadanos conozcan que el TDJ no es una instancia para impartir justicia a la sociedad, sino para combatir la corrupción.

Los juzgadores electos “no tienen que obedecer ni al ministro que lo recomendó, ni al que lo inició trabajando aquí, ni a nadie en particular.

“El TDJ no tendrá justificación para que sean sancionados, porque, además, no los puede quitar nada más porque yo digo o porque me dieron una queja.