ecibí una serie de reclamos por muy diversas vías para que ya deje de amargar el inicio de semana, esparciendo noticias que a todo mundo afligen y cuya solución a nadie le resulta accesible. Me refiero por supuesto a la dolorosa y criminal desigualdad en la que vivimos, y que no debemos aceptar en ningún momento como forma de estructura social normal e inapelable. Aquí nos tocó vivir dijo la entrañable Cristina Pacheco, pero no lo decía con imágenes y palabras de conformidad o resignación, sino de denuncia y rebeldía. No ha sido otra la intención de estas columnetas.

Antes de pasar a las buenas noticias les explico: resulta que recolecté, para desagraviar a mis amigos molestos por el tono fatalista de las últimas columnetas, las más recientes declaraciones de los actores fundamentales del inacabable conflicto: Rusia versus Ucrania. Con ese propósito, leí uno de los últimos planteamientos que al presidente Trump se le ocurrió para liquidar de una vez por todas el conflicto.

En verdad, aunque yo ya no estoy para experimentar miedo por algo fatal que pueda suceder en los próximos meses, ciertas maniobras que ha planteado el petirrojo cerebro del señor Donald Trump me aterrorizan. Si alguien piensa que exagero, conozca en sus propias palabras y exclusivísima mentalidad, la propuesta desbordante de inteligencia, agudeza, conocimiento del ser humano y, principalmente, apego a la moral, que caracterizan sus actos no sólo de exitoso hombre de las finanzas, el comercio e, indiscutiblemente, el ejercicio del poder público en todas sus expresiones.