Lunes 9 de junio de 2025, p. 8

Plastilina Mosh, dueto regiomontano de rock, electrónica, hip-hop y mezclas raras, regresa tras años de parar.

Clasificado por Jonás, la mitad de Plastilina como un proyecto libre y divertido , que no se le olvidó a la gente porque, orgánicamente, se pasó la voz de boca en boca , vuelve a la composición y, junto con Al Jourguensen, creador de la banda de industrial metal Ministry, editan Ilegal, pieza cuya letra y video muestran la carga política y mood de ambos proyectos.

Plastilina Mosh también anuncia su regreso al escenario con un concierto el sábado 21 de junio en el Pepsi Center de la Ciudad de México, donde desean interpretar todas sus divertidas rolas como Mr. P-Mosh, Afroman, Human Disco Ball, Peligroso Pop, Monster truck, Nalguita, Niño bomba y más.

Jonás y Alejandro Rosso, los plastilinos, están encantados con sus nuevas audiencias y por ello, prometen un espectáculo largo, ya que el tiempo en festivales, donde habían actuado en los años recientes es limitado. Es la oferta de una Plastilina más prendida , afirma Alejandro. No vamos a tocar lo aguadón. Va a ser un set más roquero, con canciones distorsionadas. Energético .

Nominados al premio Grammy latino, su catálogo incluye discos como Aquamosh (1998), Juan Manuel, Hola Chicuelos, Tasty + B Sides y All U Need Is Mosh. Recordemos que tres de sus canciones se inmortalizaron en las ediciones del video juego, FIFA 2007 y FIFA 2009.

Plastilina Mosh no ve una evolución con el paso del tiempo, sino con la experimentación, con la curiosidad. Si tuviéramos un sonido propio que estuviéramos tratando de mejorar con el tiempo, ya me hubiera aburrido y a mí lo que me mantiene es olvidar lo que está en el pasado. Eso satisface mis necesidades creativas, y creo que Alejandro tiene esa misma perspectiva , afirma Jonás.

Por eso nos gusta la banda . aduce. “Ahora, volver a coincidir es gratificante, tanto como ver público de morrillos de 10 años o poco más, que se prenden tanto como los papás que los llevan; es muy divertido”.

Alejandro y Jonás están creando nuevos tracks. “Tenemos algunos, “como un hip-hop inspirado en los años 90; otra balada… no estamos seguros de completar un disco pero estamos componiendo, algo que tenemos rato de no hacer porque no nos gustaban los resultados de lo que hacíamos y obvio, no lospublicábamos”.