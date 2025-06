Cine Club está dirigido a directores, productores, guionistas, cinéfilos, aficionados, actrices, actores y público en general, para participar no es necesario contar con conocimientos cinematográficos.

Hay esos espacios como Finci donde no solamente se proyectan películas, sino que dan la cara por la comunidad cinematográfica, es importante que se escuche la voz de los nuevos realizadores porque muchas veces no se puede, eso es lo que a mí me resulta superinteresante , agregó la directora argentina.

“Nuestro proyecto es un espacio que se ha hecho en lo amoroso, en lo inclusivo, nos parece que realmente es una experiencia transformadora, más allá del tema cinematográfico, también es una experiencia personal y con un mensaje sociocultural. No es que son solamente chicos o como decimos pibes que filman y nada más, si no que generen conciencia, el proyecto está transformando ciertas cabezas, por lo menos allá en Argentina y queremos que en México pase lo mismo”, finalizó la actriz Malena Luchetti.

El Festival Internacional de Nuevo Cine Independiente (Finci) se realizará de forma online del 20 de septiembre al 18 de octubre de 2025 y de manera presencial durante junio y noviembre en Buenos Aires, México y España