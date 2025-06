He sido una persona que ha ido de la manifestación al ensayo, de la protesta en la refinería a otro ensayo, no soy actriz y activista, soy Ofelia que se pone donde más le gusta y ahí vamos campechaneando. Acabamos de regresar de Chiapas y aquí estamos gozando de este momento. No dejé nada por nada, tengo los tacones, los huaraches y las botas según sea la ocasión, claro que hay que peinarse y maquillarse, pero eso también es divertido.

Dolores Heredia, la más reciente homenajeada con el Mayahuel de Plata, consideró que el momento en que comenzó su gusto por apoyar las reivindicaciones sociales fue a los siete años, cuando en su natal La Paz, Baja California Sur, le dijo a su mamá que un día se iría de la casa.

“Mi madre, que era sinaloense, me dijo ‘pero si apenas tienes siete años, cabrona’. Pero desde entonces fue como muy natural en mí el poder no hacerme líos en la cabeza para decir lo que pienso y disfrutar la congruencia, seguramente porque vengo de una familia muy grande y crecí con dificultades económicas, pienso en comunidad. No soy activista, nunca he encajado en esa palabra, soy una persona que pretende ser congruente de que tenemos que cambiar y mejorar el mundo”, expresó.

El panel fue moderado por Roberto Fiesco, autor del libro que también este domingo se presentó como parte del homenaje a Dolores Heredia titulado Un ratito de vida es vida, quien cuestionó a las cuatro invitadas sobre temas como la amistad entre ellas, su relación con noveles directores al participar todas en óperas primas y los sentimientos provocados al haber recibido cada una el Mayahuel de Plata.

Heredia expuso que en muchos casos los actores y actrices son quienes tienen mayor experiencia y conocen la industria y sus pormenores, por lo que exigió que un director que por fin realiza su ópera prima no sólo debe hacerlo desde la pasión de querer hacer la película a como dé lugar, sino con una gran preparación como una forma de respeto hacia todos los que participan en la misma.

Ramírez recordó su participación en óperas primas como El secreto de Romelia o La mujer de Benjamín, un inicio que fue también para ella determinante en la línea de trabajo que seguiría a lo largo de su carrera.

Medina sostuvo que ha sido un privilegio trabajar en varias ocasiones con directores en su primera película, pero también encomió que las cosas han cambiado de forma sustancial de un cine de hombres hacia un cine femenino , con lo cual se acabaron tiranías como las que vivió con Roberto Galvaldón que era una bestia y la hizo sentir hasta humillada.