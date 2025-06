Este deporte es una lucha diaria

El boxeo no es fácil , dijo Kika este domingo con la voz a punto de romperse; este deporte es una lucha diaria. A veces ni siquiera tenemos para comprar agua o alimentos, sin la ayuda de mucha gente no podríamos llegar hasta aquí .

La peleadora estaba conmovida por lo que representa estar en esta ceremonia. Era vivir algo que no había imaginado cuando empezó hace 25 años en México.

Aquí estamos quienes en la niñez soñamos con ser campeonas, los que nos sacrificamos con la comida, que no pudimos consumir un pastel, los que dimos lo mejor de nosotros cuando subimos a pelear , agregó Kika.

Ahora acompaña a las pioneras de este deporte en México, la incansable Laura Serrano y la inolvidable Ana María Torres. Quienes llegamos aquí lo hicimos impulsadas por el hambre de ser alguien en la vida y por el sueño de ser campeones , resume Chávez.

El momento estelar, desde luego, fue la inducción de Manny Pacquiao, el único que ha sido campeón en ocho divisiones distintas.

El filipino declaró a la revista especializada The Ring: Pasé de la nada a algo grande. Ese fue el comienzo de mi vida y mi carrera, pero no me rendí. Trabajé duro, me sacrifiqué, e hice muchas cosas para llegar a ser lo que soy .

Una carrera sin comparación posible, Pacquiao enfrentó a los mejores de las distintas etapas que estuvo activo: ante Juan Manuel Márquez, Érik Morales, Marco Antonio Barrera, Timothy Bradley, Miguel Cotto, Óscar de la Hoya, Floyd Mayweather y Shane Mosley, entre muchos nombres más.