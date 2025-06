Paula Carrizosa

Lunes 9 de junio de 2025, p. 5

Puebla, Pue., José Ángel Leyva (Durango, 1958) presentó su libro más reciente Retlatos: Retratos y relatos de artistas visuales en México en la 38 Feria Nacional del Libro (Fenali) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El poeta, narrador y periodista dijo que el volumen se basa en lo que muchos de los 30 personajes que aparecen hubieran querido escribir y él escribió, entre ellos Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Pedro Valtierra, Rodrigo Moya, Flor Garduño, Graciela Iturbide, Patricia Aridjis, Flor Minor y Pablo Rulfo, así como 21 artistas más.

Yo soy ese personaje que sale con la vestimenta, para ver qué piensa y qué desea, y un día convertirme en él. En estas historias de alguna manera me transformo en ellos , afirmó acompañado por el también poeta Eduardo Langagne y el editor Cuitláhuac Quiroga, de quien destacó: asumió el desafío de publicar este libro con la Universidad Autónoma de Puebla .

Agregó que alguna vez, un amigo escritor le dijo que era un poeta doméstico , lo cual llamó su atención. Me dijo que yo no era un personaje, sino un hombre de mi casa; pensé que tenía razón, pues no me he forjado como un personaje, pues en realidad lo que interesa es ser testigo de la realidad y descubrir a los personajes .

El también editor y promotor cultural habló de que cada retlato se inicia con un tanka, forma poética japonesa tradicional de 31 sílabas divididas en cinco versos de cinco, siete, cinco, siete y siete sílabas, que son una suerte de artilugio del personaje entrevistado.

Refirió que este volumen, editado por el sello Tilde y la Dirección de Publicaciones de la BUAP, tiene su origen en una serie de entregas publicadas en La Jornada.

“Alguna vez pregunté a un escritor albanés en qué consistía la riqueza literaria de su país; me respondió: ‘Mi país, como México, es de enorme riqueza oral, y mientras una nación tenga algo que contar, esa capacidad de narrar su propia vida, ahí habrá cantera literaria’.”