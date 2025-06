Omar González Morales

Brianda Zareth Huitrón pertenece a las nuevas generaciones de artistas en cuyas manos se encuentra el legado surrealista de André Breton. Recientemente, la pintora inauguró la exposición Encuentros oníricos en el Museo Leonora Carrington, ubicado en el jardín escultórico de Edward James en Xilitla, San Luis Potosí, uno de los templos de esa corriente artística fundada hace un siglo, la cual, según la creadora, ha demostrado que es posible trascender al tiempo .

En entrevista con La Jornada, habló sobre sus influencias: el juego de figuras, el flujo del tiempo y el mar, su imaginación y la inspiración que recibió de los trabajos de Kati Horna, Remedios Varo y Leonora Carrington.

Estoy muy emocionada porque exponer mis piezas en un lugar tan emblemático como éste me indica que estoy en sintonía con las ideas con las que siempre guie mi trabajo. Este jardín es el punto central del surrealismo y es algo que me inspira a trabajar más en mis proyectos. No lo adopté como corriente, sino como un estilo de vida que me representa en cada momento , aseguró Zareth Huitrón.

En San Luis Potosí, el surrealismo nunca se fue del todo; en ese lugar se encuentran dos de los principales recintos dedicados a la obra de Leonora Carrigton, una de las máximas exponentes de esa corriente. El primero, ubicado en la capital del estado, y el que se encuentra en Xilitla, adornado por el laberinto de formas realizado por el escultor Edward James.

Me enamoré del surrealismo. Me llamó la atención su gran juego de los conceptos de la imaginación. También fue una corriente que abrió las puertas a muchas mujeres artistas cuando en otras predominaba el machismo. Siento que ellas tres (Horna, Varo y Carrington) forjaron una gran amistad a partir de su trabajo y de su identidad de mujeres, lo que las llevó a formar un frente que hoy día destaca como uno de los ejes fundamentales del arte en México , aseguró Brianda Zareth Huitrón.