Ante eso, consideró que no hay necesidad de acudir a empresas privadas, sobre todo que al adquirir la mezcla en la planta del gobierno central se ahorran 50 por ciento del costo. “El precio de la tonelada es de 880 pesos, ya con impuestos, y afuera, con la iniciativa privada, va desde los mil 200 pesos hasta mil 400.

Entonces, si es la misma calidad. ¿Adónde vas a comprar? Adonde esté más barato, porque te permitirá hacer mucho más. Aun así, hay quienes compran una parte a la planta y otra a las empresas privadas. No sé, cuál es el razonamiento, pero eso ya es decisión de quien administra el recurso.

Admitió que no se puede decir que la planta no tenga fallas, pues al operar con máquinas puede llegar a tener tropiezos, pero no significativos que deje a la ciudad sin operar .