Amortizado Netanyahu, toca salvar al Estado de Israel. En esta lógica exculpatoria, las fuerzas armadas reciben el nombre de ejército hebreo. Una forma de eliminar al apellido Israel de las matanzas y el genocidio realizado por las tropas de ocupación. Sólo se debe condenar al gobierno de Netanyahu de los considerados excesos cometidos en esta guerra asimétrica, híbrida, desigual e ilegal contra el pueblo palestino. La excusa de Hamas ya no les protege. Así, tenemos unas fuerzas armadas definidas por el idioma. Desconozco si existe un país llamado Hebreo. Lo dicho, es ejemplo de manipulación, desinformación y mirar hacia otro lado ante el horror que supone contemplar la carnecería humana cometida por el Estado de Israel, y no por un gobierno.

No se pueden desconocer los hechos. El bombardeo de la población civil, hospitales, escuelas y campamentos de refugiados constituyen una acción pensada en despachos y ejecutada por las fuerzas armadas israelíes. Ver morir a hombres, mujeres y niños palestinos es una constante. No es un problema de cifras. Impedir la entrada de ayuda humanitaria, visualizar el hambre como un éxito militar y político, sobrepasa la imaginación. Insensibles al dolor, sus tropas, sus dirigentes, al igual que el pueblo alemán durante el Tercer Reich, sabedores de los campos de exterminio, las cámaras de gases, las torturas, seguros de ganar la guerra, eran condescendientes con el nazismo, el pueblo israelí lo es con su Estado, fuerzas armadas y gobierno.

La estrategia del Estado Israelí consiste en exterminar, en Palestina, cualquier ser vivo que no rinda pleitesía a su bandera. Misma que portan sus tanques, aviones y los soldados en el uniforme. Son hijos de un nacionalismo enraizado en el sionismo. Tienen la convicción de compartir una historia que les hace diferentes al resto del mundo. Las tablas de la ley y un Dios castigador le guían en su misión de controlar el territorio palestino, considerado su propiedad. No de otro modo se explica la solución final propuesta, por Israel y aliados, para el pueblo de Palestina, consistente en expulsarlos o en su eliminación física. Mientras no se materialice, se les hostiga, asesina y mata de hambre. El Estado de Israel, no el gobierno de Netanyahu, envía colonos para repoblar Gaza y Cisjordania. Su presencia ha constituido la avanzadilla sobre la cual pivota la solución final. Los israelitas, educados en el odio al palestino, a sus costumbres, cultura y religión, los deshumaniza, sintiendo un placer en verlos sufrir. Su Estado subvenciona a influencers, youtubers, propios y extranjeros, para banalizar hasta el extremo y realizar performance de palestinos fingiendo hambre, riéndose de su tragedia, simulando muertes y falsos heridos. Es el Estado de Israel y su pueblo quienes al unísono alientan la solución final. Occidente no puede existir sin Israel. Su defensa es numantina y para lograr el objetivo no les pesa mancharse de sangre.