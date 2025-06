“C

ae la inversión fija y se estanca el consumo” cabecea Reforma su nota sobre el tema, y así podremos confirmar que la normalidad macroeconómica se mantiene: sin crecimiento ni mayor ni mejor empleo gracias, en gran medida, al amparo de las más recientes ocurrencias de Trump y su banda. Pero siempre normales. ¡Qué viva Dios!

Si algo ha logrado el gobierno es borrar del horizonte deliberativo la cuestión económica, donde se dirimen los temas mayores de la ocupación, la inversión y las expectativas y ambiciones que auspician la emergencia de los animal spirits, donde a su vez se cocinan los planes de innovación y progreso.

Ahora, el día por día se dirime en los repartos de transferencias y las posibilidades de endeudamiento de las capas medias, junto con las mil y una expectativas que despiertan un día sí y otro también los grandes inversionistas de la imaginación y su venta de futuros, para al final del episodio declarar frustrados dichos planes. Allá Musk y sus muchachos; aquí, por la Sultana del Norte, la barata redición de “Bienvenido Mr. Marshall”, con su cauda de sorpresa y desencanto orquestada por un saltimbanqui en disfraz de gobernador.

Si la economía no existe es porque no importa, hasta próxima entrega del profesional Inegi y las posteriores cocinadas de los consultores que agrandarán o no las cifras iniciales, según el gusto o la instrucción del dueño. Un juego que puede volverse siniestro si tenemos que vérnoslas con una recesión sin adjetivos que ponga bajo tierra las tendencias, ya de por sí poco alentadoras, referidas a la formación de capital, consumo o empleo.