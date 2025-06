María Teresa recuerda que conoció a Alejandro Yapur en 2019: Muy pronto me di cuenta de que este tipo de hombres misóginos y violentos no se muestran al principio como son. Empezó a analizar mis heridas, a ver mi vulnerabilidad, porque nunca había tenido novio .

Añade: Me he enfrentado a todas estas autoridades corruptas. Y estoy amenazada de muerte, pero no me van a frenar porque es mi lucha, mi causa y no me van a callar. Obviamente le han dado carpetazo a mis quejas administrativas en el Consejo de la Judicatura, porque son juez y parte .

Por eso presentó denuncias por la vía penal y administrativa contra juzgadores, agentes del Ministerio Público y funcionarios con el objetivo de buscar su destitución, y luego la acción penal contra el juez y el presidente ante el Consejo de la Judicatura y la fiscalía de servidores públicos: Me pedían que les mostrara una foto en la que el juez Júpiter estaba recibiendo el dinero del soborno o que mostrara el estado de cuenta bancaria. Fue una burla. Les dije que no estaba en mi cancha investigar, que era su obligación .

María Teresa es abogada, hija de Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño del periódico El Universal y de Perla Díaz. Y recuerda que en la nueva audiencia inicial, el juez le permitió a Yapur Chedraui no asistir y le dio tres días para justificar la inasistencia, pero no lo hizo: Fui a decirles que le estaban dando tiempo para huir, para que se escondiera. Y fue peor, luego le dieron un mes más para presentarse sin ningún castigo por su inasistencia anterior. Y ob-viamente, él ya no asistió. Luego se le libró la orden de aprehensión en julio de 2024, pero él ya no estaba .

Comenta que fue a reclamarle al presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez: “Me dijo que ‘no le alcanzó para el sobreseimiento’. Eso aseveró de manera cínica. Yo le dije que era una burla que me dijera de manera descarada que todo fue por corrupción. ¿De qué se trata? Tú tienes hijas. Mira todas las pruebas que tengo. ¿Cómo es posible que lo liberaran? El juez dijo en la primera audiencia que tenía montañas de pruebas y ahorita dice que no tiene acreditado el delito”.

Añade: Me desmayé. Los médicos de la ambulancia me estabilizaron. No podía creerlo. ¿Como pudieron voltear una misma resolución? ¿Cómo el mismo juez modificó su decisión? Le repusieron el procedimiento y volvieron a celebrar la audiencia inicial. Luego me llaman diciendo que Alejandro compró al juez. Dice que ya no tiene miedo y que ya la libró. Y eso que un día anterior, el juez Héctor Fernando Rojas Pacheco lo vinculó por el delito contra la intimidad sexual, con firma periódica cada mes .

Por tanto, en abril de 2024 reponen el proceso con el mismo juez Júpiter López Ruiz: A mí no me permitieron la entrada a la audiencia supuestamente para no revictimizarme. Me llevaron con un (agente del) Ministerio Público a ver la audiencia en su computadora. No me permitieron el uso de la voz. Y la audiencia duró menos de cinco minutos .

Me he enfrentado a todo el sistema judicial , dice en entrevista con La Jornada. Añade: He remado contra corriente, contra políticos, servidores públicos, el presidente del tribunal y otros funcionarios, para alzar la voz y visibilizar todas estas corrupciones, cochinadas y negligencias del sistema de justicia que dañan a las víctimas. Soy yo contra el corrupto Poder Judicial. Y a pesar de todo, me han hecho fuerte .

▲ Su agresor, Alejandro Yapur Chedraui. Foto La Jornada

Cuenta que lo primero que hizo fue aislarla de su familia y de sus amigas, para luego manipularla y pedirle que no se maquillara porque –le decía– parecía una gata y controlaba su forma de vestir: Pero a la vez, me decía que si me veía llorar, él se moría. Frases que me decía para hacerme sentir segura y que yo pensara que él era el único que me quería .

Frente a los demás trataba de maquillar lo que le estaba pasando, pero los celos se fueron incrementando: Me acusaba de tener relaciones sexuales con mi hermano. Al principio pensé que era broma, pero cuando lo reafirmó me queda claro que él no estaba bien. Además, si no le contestaba el teléfono ya me acusaba de que yo estaba teniendo relaciones sexuales con mi jefe o el policía de mi casa. Me fue metiendo el miedo, para que yo viviera con pánico y no le dijera a mi familia lo que estaba pasando .

Refiere que la obligaba a tener relaciones sexuales en los lugares más extraños : Recuerdo que mis papás estaban comiendo y atrás había un jacuzzi, y pues ahí. Luego me hacía pipí en la cara o popó; yo únicamente cerraba los ojos, obedeciendo todo lo que me pedía... Tenía mucho miedo .

Sus papás nunca se imaginaron que la violencia que vivió sucedía en su casa: Me obligaba a tener relaciones sexuales y muchas veces me llegué a desmayar porque abusaba de mí analmente. Además, me ahorcaba durante el abuso y yo en ese momento pensaba que era un juego. Me cortaba la vagina, me pegaba y me asfixiaba; me metía Rivotril para doparme. Me pudo haber matado. Pero yo no sabía cómo decir lo que yo estaba viviendo. Me decía que todas las novias de sus amigos aguantaban y que yo era rara .

Añade: Viví este infierno básicamente sola. No podía decirle a nadie. Y no podía dejarlo: un día me soltó un puñetazo y acabé sangrando de la nariz. Se quitó la camisa para que yo me limpiara y me dijo que lo valorara porque ningún hombre se quitaría su camisa de marca para limpiarle la sangre a su novia .

Recuerda que aguantó dos años con él a pesar de la violencia que cada día se incrementaba: Finalmente él se internó en una clínica de salud mental porque tenía problemas con drogas y adicción al juego, era ludópata. Me llegaban mensajes con amenazas porque él había dejado un Rolex en garantía y era clon. Y como él los bloqueaba, decían que iban a ir por mí. Eran deudas de 80 mil, 200 mil y 800 mil pesos. Fue un milagro que saliera viva de esa relación, porque yo permití todo .

Su mayor miedo era la amenaza de divulgar fotos íntimas: Él siempre me amenazaba con publicar mis fotos desnuda. Por eso regresé muchísimas veces, porque me daba pavor que la gente supiera el infierno que yo vivía con él .

En enero de 2022 terminó su relación finalmente, gracias a la terapia sicológica: “Volví con él a escondidas y trató de chocar y matarme. En ese instante le dije: ‘es la última vez que me ves, olvídate de mí’. Me sentía en peligro y es obvio que ese tipo de hombres nunca va a cambiar”.

A continuación finalizó su carrera de leyes en la Universidad Iberoamericana y sufrió una grave depresión, por lo que se atendió con un siquiatra, pero en abril de 2023 intentó suicidarse con pastillas: Le dije a mi mamá que ya me quería morir porque sentía que nadie me quería. Mi mamá le habló al doctor y me llevaron a urgencias. Me internaron, ya no me dejaron salir y me sometieron a un tratamiento .

María Teresa reconoció entonces que requería ayuda siquiátrica y decidió internarse en una clínica de salud mental durante mayo de 2023: Mis papás, mi familia y todos me respaldaron porque sufría depresión grave, estrés postraumático y ansiedad. Al salir me di cuenta de que lo único que logré fue el fin de la idea suicida, pero seguía sin tener ganas de nada .

Fue cuando decidió contarle todo a sus papás y con su apoyo denunciar a su agresor el 7 de agosto de 2023: “Lo agarraron de sorpresa: yo tenía todas las pruebas de la violencia, todas las conversaciones donde me agredía diciendo: ‘qué bueno que te desgarré, qué bueno que sangraste’”. (Y ofrece las pantallas del celular con estos mensajes).

Ayudar a mujeres

María Teresa es una sobreviviente. El 27 de octubre de 2023 creó la Fundación María Teresa Ealy para ayudar a otras víctimas: Todo lo que yo he vivido lo pongo al servicio de todas las mujeres víctimas de violencia, para ofrecerles redes de apoyo, abogados, peritos, sicólogos. Fue mi forma de sanar y de luchar por la causa .