Al ser interrogado por los medios sobre la tardanza en iniciar dicha fase, Monreal atajó: ustedes siempre dicen que no haya aprobación al vapor, que no haya precipitación. Estamos dando tiempo para verificar, revisar y consensuar lo mejor que se pueda las leyes que serán vigentes para el país. Preferimos hacer las cosas bien que de manera precipitada .

Una vez que lleguen las iremos turnando a las comisiones dictaminadoras. Algunas de ellas ya están en proceso de dictamen, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Vamos a esperar para estar en aptitud de convocar a extraordinario a finales de junio , señaló el morenista, quien sin embargo no aseguró la fecha de inicio de este periodo.

En días recientes, el coordinador del grupo parlamentario guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, señaló que la postergación del extraordinario –que podría llevarse a cabo el 30 de junio, y no el 9, como se había anunciado– tiene que ver sobre todo con la falta de todas las iniciativas que se votarían (22 en total), muchas de los cuales deben ser enviadas por Claudia Sheinbaum.

En contraposición, el diputado panista Héctor Saúl Téllez consideró que si hasta ahora no se ha convocado al periodo extraordinario, es porque seguramente al interior de Morena no ha habido los acuerdos y consensos suficientes y, sobre todo, porque desde el gobierno no se ha logrado tener una redacción adecuada sobre las leyes de seguridad y telecomunicaciones .

En entrevista, el legislador recalcó que en el PAN no llevamos ninguna prisa por avalar dichas normas en particular, ya que siguen implicando riesgos de censura y ataques a la privacidad, la libre expresión y la protección de datos personales, pero también alertó que si se legisla en tiempos muy cortos, se corre el peligro de hacerlo de manera inadecuada.