Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 8 de junio de 2025, p. 6

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de bloquear la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en 2021 contra fabricantes de armas, ha generado indignación entre defensores de derechos humanos, víctimas, políticos y académicos de ambos países. El máximo tribunal desestimó el litigio argumentando que México no probó una relación directa entre la fabricación de armas y su tráfico ilegal, fenómeno que, según autoridades mexicanas, alimenta la violencia de los cárteles.

La demanda buscaba responsabilizar a empresas armamentísticas por facilitar el flujo ilícito de armas a México y durante el curso del proceso judicial recibió amplio respaldo mediante documentos amicus curiae (amigo de la Corte) de organizaciones, activistas, grupos de investigadores, legisladores y víctimas de la violencia.

Gun Violence Prevention at the Center for American Progress, organización que apoyó la demanda mexicana, lamentó que la falta de rendición de cuentas de la industria armamentística socave la seguridad nacional de ambos países. Advirtió que las mismas prácticas que alimentan la violencia en México también provocan que las armas de fuego sean la principal causa de muerte entre jóvenes estadunidenses. Aun así, valoró que el tribunal rechazó otorgar inmunidad total a la industria y dejó abierta la posibilidad de buscar justicia por otras vías. Llamó al Congreso estadunidense a derogar la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que otorga inmunidad a los fabricantes.