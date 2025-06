▲ A las 11:17 horas de ayer, el magisterio disidente dio por terminada una etapa de su protesta, en la que no hay derrota y la huelga nacional es una victoria política . Foto Germán Canseco

El retiro de los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Zócalo de la Ciudad de México no es el final de la lucha por la abrogación de la Ley del Issste de 2007, es sólo un receso para reorganizarnos. Volveremos y seremos muchos más . Los maestros llamaron al gobierno federal a no equivocarse y pensar que la protesta finalizó. Esta lucha no ha terminado .

Después de 24 días de la instalación de carpas en el Zócalo capitalino, a las 11:17 horas de ayer se dio por concluida una etapa de la protesta magisterial, en la que no hay derrota. Se desnudó a un gobierno que se dice del pueblo, pero apoya a los banqueros y a sus Afore (Administradoras de Fondos para el Retiro). Pese a ello, la huelga nacional es una victoria política , advirtieron los líderes sindicales.

Bajo un sol que caía a plomo sobre la Plaza de la Constitución, la maestra Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, señaló: nos vamos, pero con tareas puntuales, como el brigadeo en cada estado, municipio y localidad para informar a nuestros aliados naturales, los padres de familia y estudiantes, del porqué salimos a las calles y que nos vamos con dignidad, pero también para caracterizar a este gobierno de continuidad neoliberal. Que sepan que aun cuando cambia el poder y arriba un partido político distinto, son una administración que descobija a todos los trabajadores .

En el mitin frente a Palacio Nacional, donde organizaciones sociales y maestros de Chihuahua, Jalisco, Yucatán, Veracruz y Guanajuato reiteraron su apoyo a la lucha de la CNTE, los secretarios generales de Guerrero, Elvira Veleces; Chiapas, Isael González; Zacatecas, Filiberto Fraustro; Michoacán, Eva Hinojosa, y Ciudad de México, Pedro Hernández, afirmaron: nos vamos, pero regresaremos con más fuerza .

Declararon que se miente cuando se afirma que hay diálogo, pero hay cerrazón desde el gobierno federal. Se miente cuando se dice que se abrogará una ley y no se cumple con ese compromiso. Se miente cuando se promete acabar con la Ley de Usicamm (Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros) y se busca imponer más de lo mismo. Por eso reiteramos al gobierno federal que nuestra demanda no es crear un colectivo multidisciplinario que revise las pensiones, queremos la abrogación de la Ley del Issste de 2007 .

En una explanada prácticamente vacía de casas de campaña y techos de nylon, Pérez Martínez afirmó que el magisterio disidente salió a las calles por una pensión digna, no por una semana más de vacaciones ni por poner letras doradas en el Senado. Ni siquiera por un aumento salarial, que aunque necesario, resulta insuficiente .

Filiberto Fraustro, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, indicó que el magisterio se enfrentó a una política de oídos sordos del gobierno federal. Fueron 24 días de resistir con lluvia y sol, pero nunca nos rendimos. Quien da la espalda al magisterio está aquí en Palacio Nacional. Hemos desenmascarado al gobierno .

Recordó que todo movimiento enfrenta etapas. Hoy, dijo, iniciamos una nueva fase de lucha con una diversificación de tácticas, y no vamos a descansar hasta ver triunfar nuestra causa. No es una despedida, sino un hasta pronto .

La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) llamó a todos los trabajadores del Estado a sumarse a la defensa de una pensión digna. Salimos como CNTE para demostrar nuestra inconformidad con esta política neoliberal, pero la lucha es de todos , subrayó.

El líder de los maestros disidentes de la capital, Pedro Hernández, quien dio lectura a la declaratoria de receso de la jornada de lucha, insistió en que el único argumento del gobierno federal para no abrogar la Ley del Issste 2007 es que no hay recursos.

Y recordó que durante 45 años de lucha, la CNTE ha sabido decretar recesos y fases de reorganización, por lo que instó a la administración federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a no equivocarse. No es el fin de la lucha .

Por su parte, Elvira Veleces, líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), denunció: hoy constatamos que se repite la misma práctica de los gobiernos de PRI y PAN, que es desprestigiar al movimiento y mantener una política de oídos sordos .

Cuando decimos que emplazamos a la presidenta Sheinbaum, advirtió, es en serio. Tiene que voltear a vernos y dar una respuesta real al magisterio. Por eso, desde aquí enfatizamos: no hay acuerdo. Y no es una amenaza decir que nos haremos presentes en todos sus actos. Es un llamado a todos los maestros a sumarse, para ver si así ve realmente que no somos una minoría y que sí hay descontento social .

Al atardecer, la plancha del Zócalo capitalino lucía libre de manifestantes, y sólo quedó junto al asta bandera un vehículo oficial con pintas alusivas a la Ceteg.