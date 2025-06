Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 8 de junio de 2025, p. 3

Un antiguo proverbio chino se convirtió en herramienta diplomática de la embajada de China en México, que ayer publicó un mensaje dirigido a Estados Unidos, en el que advierte que ante esta insolencia, sabemos firmemente qué hacer , en referencia a recientes declaraciones del representante estadunidense, Ronald Johnson, quien el miércoles señaló que México y su país deben enfrentar juntos la competencia China, así como amenazas a la infraestructura crítica y la seguridad alimentaria .

Seguridad alimentaria

El mensaje de la legación asiática recurrió a una parábola histórica de la antigua China para ilustrar su postura. La historia relata la era de los Reinos Combatientes, hace más de 2 mil años, donde el prepotente reino Qin invadía constantemente a sus vecinos. La analogía subraya que servir a Qin con tierras es como apagar un fuego con leñas; si las leñas no se agotan, el fuego no se extinguirá , lo que según la embajada, enseña que el apaciguamiento no traerá la paz y la rendición no causará ser respetada (sic).

La declaración de la representación del gobierno de Xi Jinping llegó después de que el embajador de Estados Unidos en México publicó el martes pasado un mensaje en el que destaca la competencia con China y las amenazas a la infraestructura crítica y la seguridad alimentaria, haciendo un llamado a la colaboración entre su país y México.

No sólo competimos con China, hoy enfrentamos amenazas a la infraestructura crítica y la seguridad alimentaria. Desde biopatógenos hasta cadenas de suministro, los retos han cambiado. Estados Unidos y México deben enfrentar juntos como aliados estratégicos y principales socios comerciales , escribió Ronald Johnson.

En su respuesta, China publicó una imagen del mensaje del estadunidense en la plataforma X, aunque no se dirigió directamente a él.